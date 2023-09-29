Прокуратура проверит условия проживания детей в тогучинском интернате — там погибла 11-летняя девочка

В Новосибирской области прокуратура организовала проверку по факту гибели девочки в интернате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Прокуратура проверит условия проживания детей в детском доме, даст оценку исполнению его сотрудниками законодательства об охране здоровья детей, воспитательной работе с несовершеннолетними, — пояснили в прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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