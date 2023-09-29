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Прокуратура проверит условия проживания детей в тогучинском интернате — там погибла 11-летняя девочка

Причастной к смерти школьницы может быть ее сестра

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В Новосибирской области прокуратура организовала проверку по факту гибели девочки в интернате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура проверит условия проживания детей в детском доме, даст оценку исполнению его сотрудниками законодательства об охране здоровья детей, воспитательной работе с несовершеннолетними, — пояснили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, в городе Тогучине погибла 11-летняя воспитанница местного интерната. Как сообщает издание infopro54, девочка могла скончаться от серьезной травмы головы, с которой оказалась в больнице. После операции она умерла, не приходя в себя. Школьница жила в детском доме вместе со своей старшей сестрой. Именно сестра может быть причастна к ее смерти.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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