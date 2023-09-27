Полицейский пообещал новосибирцу мягкое наказание по делу об избиении — он попросил за это 300 тысяч

Новосибирский областной суд пересмотрел наказание для 43-летнего Антона Литовкина, бывшего оперативника по особо важным делам отдела собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области. Его обвинили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2017 году Литовкин, будучи сотрудником полиции, предложил новосибирцу помощь в уголовном деле, которое было возбуждено за нанесение тяжких телесных повреждений. За 300 тысяч рублей оперативник пообещал воспользоваться связями в судмедэкспертизе, которая по его просьбе якобы сделает заключение о том, что потерпевший получил незначительный вред здоровью. Литовкин допускал, что в результате уголовное дело может быть вообще закрыто.
Новосибирец согласился и передал деньги полицейскому. В 2018 году Железнодорожный суд признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и с использованием предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В 2022 году следователь по особо важным делам Следственного комитета завёл на Литовкина уголовное дело о мошенничестве. В июле 2023 года Железнодорожный суд приговорил бывшего полицейского к 3 годам заключения условно. Гособвинитель обжаловал решение суда.
— 25 сентября в апелляционной инстанции было пересмотрено решение Железнодорожного суда в части наказания Литовкину. 3 года лишения свободы условно были заменены на 3 года лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили корреспонденту НГС в Новосибирском областном суде.
Экс-полицейского отправили в изолятор.
В сентябре бывшего замначальника Черепановского отдела полиции осудили за пропажу 90 банок тушёнки и незаконную свадьбу в Новосибирской области.