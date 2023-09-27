Полицейский пообещал новосибирцу мягкое наказание по делу об избиении — он попросил за это 300 тысяч

По версии следствия, в 2017 году Литовкин, будучи сотрудником полиции, предложил новосибирцу помощь в уголовном деле, которое было возбуждено за нанесение тяжких телесных повреждений. За 300 тысяч рублей оперативник пообещал воспользоваться связями в судмедэкспертизе, которая по его просьбе якобы сделает заключение о том, что потерпевший получил незначительный вред здоровью. Литовкин допускал, что в результате уголовное дело может быть вообще закрыто.