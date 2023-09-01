Экс-полицейского осудили за пропажу 90 банок тушёнки и незаконную свадьбу в Новосибирской области

Черепановский районный суд вынес приговор по делу бывшего замначальника Черепановского отдела полиции Романа Веснина. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, в 2020 году Веснин, будучи замначальника отдела полиции разрешил владельцу кафе в Черепаново провести свадьбу в разгар эпидемии коронавируса. На тот момент проведение массовых мероприятий было строго запрещено.
- По приказу бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место для проверки сообщений местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение противоэпидемических мероприятий, - сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
Другой эпизод преступления связан с хищением 90 банок тушёнки, которые Веснин потребовал у местных коммерсантов якобы для отправки коллегам на Северный Кавказ. На самом деле, уверяют следователи, полицейский распорядился консервами по своему усмотрению.
Суд признал Романа Веснина виновным и отправил его в колонию общего режима на 2 года и 1 месяц. Ему также запретили работать в правоохранительных органах ближайшие 2 года.
Между тем в Черепановском суде рассматривается ещё одно дело против Романа Веснина. Обвинение аналогичное – превышение должностных полномочий и мошенничество. По версии следствия, экс-полицейский с двумя подельниками проворачивали аферы с государственной недвижимостью.