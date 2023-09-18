Экс-директора новосибирского «Росгосстраха» признали виновным в мошенничестве на 13 миллионов

Бывший директор новосибирского филиала «Росгосстраха» Алексей Игошин приговорен к трем годам колонии за мошенничество на 13 миллионов рублей. Об этом решении Дорогомиловского суда Москвы сообщило информагентство ТАСС. В картотеке суда есть два уголовных дела по ст. 159 ч.4 в отношении Игошина: по обоим вынесен обвинительный приговор: одно рассмотрено 11 сентября, второе — 8 сентября.
Дело на мужчину возбудили 1 сентября 2021 года, в постановлении говорилось, что Игошин, используя свое служебное положение, заключил с генеральным директором АО «Взрывпромкомплект» генеральный полис транспортного страхования грузов (взрывчатых веществ промышленного назначения). Страховая премия по нему составила более 16 миллионов рублей. 13,6 миллионов из них полагались экс-директору новосибирского филиала «Росгосстраха».
— Страховым агентом данной сделки оформлена ИП Русина А. А., которой Игошин на основании договора об оказании агентских услуг по страхованию согласовал с руководством ПАО СК «Росгосстрах» выплату коэффициента вознаграждения за привлечение клиента в размере 85% от страховой премии, то есть в размере 13,6 миллиона рублей. При этом Игошин достоверно знал, что ИП Русина агентские услуги АО «Взрывпромкомплект» не оказывала и не должна была их оказать, — говорится в постановлении.
Узнав о возбуждении уголовного дела, Игошин написал явку с повинной.
В середине сентября экс-замглавы Росприроднадзора Митволя отправили в колонию за мошенничество. Его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей на проектировании метротрама в Красноярске.