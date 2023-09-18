Экс-директора новосибирского «Росгосстраха» признали виновным в мошенничестве на 13 миллионов

Узнав о возбуждении уголовного дела, Игошин написал явку с повинной.



В середине сентября экс-замглавы Росприроднадзора Митволя отправили в колонию за мошенничество. Его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей на проектировании метротрама в Красноярске.

