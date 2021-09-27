ФСБ взялась за директора филиала «Росгосстраха» в Новосибирске. Что случилось?

Директор филиала «Росгосстраха» в Новосибирске попался на мошенничестве
Новосибирская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении директора новосибирского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Алексея Игошина. Его подозревают в мошенничестве на 13 миллионов рублей.
Дело, по данным источника НГС, возбудили еще 1 сентября. Директор почти сразу признал вину и написал явку с повинной. В распоряжении редакции есть копия постановления о возбуждении уголовного дела, в котором указано, что 30 апреля 2020 года Игошин, используя свое служебное положение, заключил с генеральным директором АО «Взрывпромкомплект» генеральный полис транспортного страхования грузов (взрывчатых веществ промышленного назначения). Страховая премия по нему составила более 16 миллионов рублей.
— Страховым агентом данной сделки оформлена ИП
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС, что дело действительно возбуждено.
Алексей Игошин в данный момент продолжает работать, но дозвониться до филиала Росгосстраха и подтвердить это не удалось. В пресс-службе компании «Росгосстрах» не захотели комментировать эту ситуацию.
До самого Алексея Игошина дозвониться также не удалось, а в компании «Взрывпромкомплект» попросили перезвонить директору позже.
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