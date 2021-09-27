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ФСБ взялась за директора филиала «Росгосстраха» в Новосибирске. Что случилось?

Его подозревают в мошенничестве на 13 миллионов рублей

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Ущерб «Росгосстраха» составил более 13,6 миллиона рублей

Ущерб «Росгосстраха» составил более 13,6 миллиона рублей

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Директор филиала «Росгосстраха» в Новосибирске попался на мошенничестве

Новосибирская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении директора новосибирского филиала ПАО СК «Росгосстрах» Алексея Игошина. Его подозревают в мошенничестве на 13 миллионов рублей.

Дело, по данным источника НГС, возбудили еще 1 сентября. Директор почти сразу признал вину и написал явку с повинной. В распоряжении редакции есть копия постановления о возбуждении уголовного дела, в котором указано, что 30 апреля 2020 года Игошин, используя свое служебное положение, заключил с генеральным директором АО «Взрывпромкомплект» генеральный полис транспортного страхования грузов (взрывчатых веществ промышленного назначения). Страховая премия по нему составила более 16 миллионов рублей.

— Страховым агентом данной сделки оформлена ИП Русина А. А., которой Игошин А. В. на основании договора об оказании агентских услуг по страхованию согласовал с руководством ПАО СК «Росгосстрах» выплату коэффициента вознаграждения за привлечение клиента в размере 85% от страховой премии, то есть в размере 13,6 миллиона рублей. При этом Игошин достоверно знал, что ИП Русина агентские услуги АО «Взрывпромкомплект» не оказывала и не должна была их оказать, — говорится в постановлении.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС, что дело действительно возбуждено.

Алексей Игошин в данный момент продолжает работать, но дозвониться до филиала Росгосстраха и подтвердить это не удалось. В пресс-службе компании «Росгосстрах» не захотели комментировать эту ситуацию.

До самого Алексея Игошина дозвониться также не удалось, а в компании «Взрывпромкомплект» попросили перезвонить директору позже.

Ранее мы рассказывали о том, что замруководителя отделения «Альфа-Банка» в Новосибирске задержали из-за дела о краже 300 миллионов из ячеек.

Если вам известны подробности, расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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РосгосстрахФСБуголовное дело
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