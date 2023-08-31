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В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу, — его жертвой стала 9-летняя девочка

Инцидент произошел 15 августа на улице Петра Сухова

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Ребенок смог дать отпор и убежать

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В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, вечером 15 августа около дома по улице Петра Сухова мужчина схватил за ногу девочку и стал тянуть ее в кусты. Школьница смогла дать отпор и убежать.

— По данному факту следственными органами СК по Алтайскому краю организована доследственная проверка. В настоящее время личность мужчины установлена, с ним проводятся проверочные мероприятия, — пояснили в пресс-службе.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Алтайском крае избрали меру пресечения мигранту, которого обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Его заключили под стражу.

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