В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу, — его жертвой стала 9-летняя девочка

В Барнауле задержали мужчину, которого подозревают в нападении на
По данным ведомства, вечером 15 августа около дома по улице Петра Сухова мужчина схватил за ногу девочку и стал тянуть ее в кусты. Школьница смогла дать отпор и убежать.
— По данному факту следственными органами СК по Алтайскому краю организована доследственная проверка. В настоящее время личность мужчины установлена, с ним проводятся проверочные мероприятия, — пояснили в пресс-службе.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее в Алтайском крае избрали меру пресечения мигранту, которого обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Его заключили под стражу.