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Суд отправил под стражу водителя, попавшего в ДТП на Советском шоссе, — в аварии погибла девушка

В результате аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы

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Меру пресечения избрал Новосибирский районный суд

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30 августа в Новосибирске суд избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Калдина», который попал в ДТП на Советском шоссе, где погибла девушка. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского районного суда, его обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла днем 23 августа на регулированном перекрестке Советское шоссе — поселок Мичуринский. По версии следствия, водитель автомобиля «Тойота Калдина» двигался по Советскому шоссе в сторону Кировского района Новосибирска и выехал на запрещающий сигнал светофора.

После этого машина столкнулась с автомобилем, которая ехала в противоположном направлении дороги, завершая поворот налево в сторону поселка Мичуринский на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии скончалась девушка-пассажир автомобиля «Тойота Калдина».

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меру пресечения водителю в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток. Она действует до 23 октября этого года.

Как сообщал первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, в своем официальном телеграм-канале, водителем «Тойоты-Калдины» является 24-летний мужчина. В ДТП ранения получили шесть человек.

27 августа в Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека.

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