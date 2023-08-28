Александр Бастрыкин потребовал разобраться со смертями новосибирских младенцев

Глава Следственного комитета России затребовал доклад о ходе рассмотрения уголовных дел о смертях и травмах младенцев в больницах Новосибирской области. Соответствующее заявление транслирует центральный аппарат ведомства вечером 28 августа. Этому предшествовал ряд критических публикаций в новосибирских изданиях.
— В СМИ обсуждается ход расследования уголовных дел по фактам гибели двух новорожденных и травмирования младенца в одном из новосибирских роддомов. Потерпевшие по этим делам высказывают сомнения относительно перспектив дальнейшего расследования из-за результатов проведенных экспертиз. Кроме того, в производстве следственных органов находилось уголовное дело о травмировании младенца в роддоме, которое в настоящее время прекращено, — так объяснили интерес Бастрыкина в СКР.
Руководителю новосибирского управления СК Евгению Довгалеву поручено подготовить доклад по этим уголовным делам (о причинение смерти по неосторожности и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Ранее главный врач новосибирского роддома