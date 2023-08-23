В Новосибирске сожгли тонну контрафактных сигарет на 3 миллиона рублей

В Новосибирске транспортные полицейские сожгли тонну контрафактных сигарет на 3 миллиона рублей. Решение уничтожить сигареты без акцизов приняла специальная комиссия.
— Крупную партию выявили и изъяли оперативники на одном из складов, расположенных на территории аэропорта Толмачево. Табачная продукция без маркировки акцизными марками поступила в Новосибирск авиасообщением из государства Центральной Азии, - передает пресс-служба в управления на транспорте МВД России по СФО.
Также оперативники проверили склады и магазины, ожидающие поставки контрафактных сигарет. Следователи возбудили уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении и перевозке немаркированной продукции в целях продажи.
Ранее в Новосибирске две незаконные АЗС увезли от домов. Прокуроры контролировали демонтаж.