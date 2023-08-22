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Героин в томатном соусе. Пес Алтай пресек доставку наркотиков в новосибирскую колонию

Наркотическое средство с содержанием героина нашли в банке с кетчупом, адресованной заключенному

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ИК-14 — колония строго режима для заключенных, отбывающих наказание впервые

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16 свертков с героиносодержащим наркотическим веществом нашли в продуктовой передаче заключенному исправительной колонии № 14 в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом 22 августа рассказали в ГУФСИН региона.

— Обнаружены запрещенные предметы с применением специальной собаки по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по кличке Алтай. По результатам проведенного исследования, вещество общей массой более 29 граммов, находящееся в свертках, содержит в своем составе наркотическое средство — героин (диацетилморфин), — рассказали в ГУФСИН.

Оперативники выявили организатора доставки кетчупа. Его признали злостным нарушителем режима отбывания наказания и поместили в карцер.

В начале августа арестовали заместителя начальника исправительной колонии № 18 строгого режима Александра Козлова. В отношении силовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

НаркотикиИсправительная колония 14
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