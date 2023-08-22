Героин в томатном соусе. Пес Алтай пресек доставку наркотиков в новосибирскую колонию

16 свертков с героиносодержащим наркотическим веществом нашли в продуктовой передаче заключенному исправительной колонии
— Обнаружены запрещенные предметы с применением специальной собаки по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по кличке Алтай. По результатам проведенного исследования, вещество общей массой более 29 граммов, находящееся в свертках, содержит в своем составе наркотическое средство — героин (диацетилморфин), — рассказали в ГУФСИН.
Оперативники выявили организатора доставки кетчупа. Его признали злостным нарушителем режима отбывания наказания и поместили в карцер.
В начале августа арестовали заместителя начальника исправительной колонии