Героин в томатном соусе. Пес Алтай пресек доставку наркотиков в новосибирскую колонию

— Обнаружены запрещенные предметы с применением специальной собаки по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по кличке Алтай. По результатам проведенного исследования, вещество общей массой более 29 граммов, находящееся в свертках, содержит в своем составе наркотическое средство — героин (диацетилморфин), — рассказали в ГУФСИН.

