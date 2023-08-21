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Житель Иркутска задавил во сне двухмесячного внука — тело помогли закопать родственники

Останки мальчика нашли через полгода

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Дело о смерти ребенка уже отправили в суд

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В Иркутске будут судить 42-летнего местного жителя, он задавил внука во сне. Мужчину обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

— В ноябре 2022 года обвиняемый во время сна придавил своего 2-месячного внука. Смерть малыша наступила от асфиксии на месте происшествия, — передают иркутские следователи.

Затем родственники мужчины помогли ему закопать тело во дворе его частного дома. Оперативники узнали о преступлении спустя полгода — останки ребенка нашли следователи.

Подозреваемый не стал отрицать причастность к преступлению. Прокуратура направила дело в суд.

Ранее в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб 9-летний мальчик. Ребенок упал в трубу коллектора. Журналисты НГС выясняли, кого в смерти школьника винят местные жители.

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