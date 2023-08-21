Житель Иркутска задавил во сне двухмесячного внука — тело помогли закопать родственники

В Иркутске будут судить 42-летнего местного жителя, он задавил внука во сне. Мужчину обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
— В ноябре 2022 года обвиняемый во время сна придавил своего
Затем родственники мужчины помогли ему закопать тело во дворе его частного дома. Оперативники узнали о преступлении спустя полгода — останки ребенка нашли следователи.
Подозреваемый не стал отрицать причастность к преступлению. Прокуратура направила дело в суд.
Ранее в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб