Нет продуктов и ухода: Бастрыкин заинтересовался частным пансионатом в Кировском районе Новосибирска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки частного пансионата в Кировском районе Новосибирска. На пансионат поступают жалобы из-за ненадлежащих условий проживания.
— По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении учреждения не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, — рассказали в пресс-службе СК России.
СК РФ по Новосибирской области начали доследственную проверку после публикаций в СМИ. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Прокуратура Новосибирской области на этой неделе потребовала приостановки деятельности скандального пансионата «Ремели» на ул. Короленко, 140. Соответствующий иск начнут рассматривать 20 сентября в районном суде.