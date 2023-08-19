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Нет продуктов и ухода: Бастрыкин заинтересовался частным пансионатом в Кировском районе Новосибирска

Глава СК России поручил доложить о ходе доследственной проверки

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Александр Бастрыкин потребовал доклад о пансионате

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки частного пансионата в Кировском районе Новосибирска. На пансионат поступают жалобы из-за ненадлежащих условий проживания.

— По словам граждан, санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении учреждения не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцы не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом, — рассказали в пресс-службе СК России.

СК РФ по Новосибирской области начали доследственную проверку после публикаций в СМИ. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Прокуратура Новосибирской области на этой неделе потребовала приостановки деятельности скандального пансионата «Ремели» на ул. Короленко, 140. Соответствующий иск начнут рассматривать 20 сентября в районном суде.

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