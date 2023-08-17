Девушку-трансгендера из Новосибирска внесли в список террористов и экстремистов за посты в соцсетях

2 августа первый окружной военный суд вынес приговор 67-летнему Тахиру Арсланову. Его обвинили в призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также к массовым беспорядкам через интернет. Мужчину приговорили к заключению в колонии общего режима.