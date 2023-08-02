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Новосибирца отправили в колонию на три года за посты в соцсетях — ему 67 лет и он призывал к беспорядкам

Пожилой мужчина признал вину и раскаялся

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Тахира Арсланова заключили под стражу в зале суда

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Первый окружной военны суд 2 августа вынес приговор 67-летнему Тахиру Арсланову, которого обвиняли в призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также к массовым беспорядкам через интернет. Об этом передает корреспондент НГС из зала суда (заседание проходило в Новосибирском гарнизонном военном суде). Информацию также подтвердили в пресс-службе УФСБ по НСО.

— Житель Новосибирска Тахир Арсланов с апреля по сентябрь 2022 года со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» под вымышленным именем размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя, — уточнили в ведомстве.

На Арсланова возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, ч. 3 ст. 212 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Сегодня Арсланов признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как передает корреспондент НГС, он признал вину, раскаялся. Его адвокат просила об условном сроке. Свои посты он размещал в период начала мобилизации и призывал к действиям против этого.

Ранее новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Его обвиняют сразу по пяти статьям, среди которых экстремизм.

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ЭкстримизмСудНовосибирск
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