Новосибирца отправили в колонию на три года за посты в соцсетях — ему 67 лет и он призывал к беспорядкам

Первый окружной военны суд 2 августа вынес приговор 67-летнему Тахиру Арсланову, которого обвиняли в призывах к экстремистской и террористической деятельности, а также к массовым беспорядкам через интернет. Об этом передает корреспондент НГС из зала суда (заседание проходило в Новосибирском гарнизонном военном суде). Информацию также подтвердили в пресс-службе УФСБ по НСО.
— Житель Новосибирска Тахир Арсланов с апреля по сентябрь 2022 года со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» под вымышленным именем размещал в публичных сообществах и группах негативные комментарии с призывами к активным действиям против действующего государственного строя, — уточнили в ведомстве.
На Арсланова возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, ч. 3 ст. 212 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Сегодня Арсланов признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как передает корреспондент НГС, он признал вину, раскаялся. Его адвокат просила об условном сроке. Свои посты он размещал в период начала мобилизации и призывал к действиям против этого.
Ранее новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Его обвиняют сразу по пяти статьям, среди которых экстремизм.