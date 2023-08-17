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СрочноПодросток готовил терракт в здании МВД
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Подросток из Новосибирска готовил теракт в здании МВД: он собрал взрывчатку и испытал ее на пустыре

Инструкцию парень получил от жителя Оренбургской области

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Двух молодых людей направили в воспитательную колонию

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17-летнего подростка из Новосибирска и его 16-летнего знакомого из Новотроицка Оренбургской области отправили в воспитательную колонию за участие в деятельности террористической организации.

Подростки были участниками неонацистской организации National Socialism/White Power (NS/WP)*, которая запрещена на территории России.

Житель Новосибирска, по версии ФСБ, планировал взорвать самодельное устройство в здании филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в августе 2022 года. Мотив 17-летнего подростка — национальная ненависть к выходцам из стран Центральной Азии.

— Указанный гражданин изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от 16-летнего модератора чата в мессенджере «Телеграм», сторонника идеологии NS/WP*, находившегося на территории Челябинска, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

У новосибирца провели обыск, при котором обнаружили и изъяли данные, подтверждающие его причастность к деятельности NS/WP*, мобильный телефон, содержащий переписку с подготовкой к теракту, а также химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

На подростка из Новосибирска завели уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Жителя Новотроицка этапировали из Челябинска в Новосибирск и завели дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

1-м Восточным окружным военным судом подростки признаны виновными. Новосибирца отправили на 4 года в воспитательную колонию, жителя Новотроицка — на 3 года.

* National Socialism/White Power, или NS/WP, решением Верховного суда РФ запрещена на территории РФ.

В Новосибирской области ФСБ заявила, что не дали двум местным жителям совершить госизмену. 33-летний житель села Кыштовка собирался перейти на сторону ВСУ.

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