Подросток из Новосибирска готовил теракт в здании МВД: он собрал взрывчатку и испытал ее на пустыре

17-летнего подростка из Новосибирска и его
Подростки были участниками неонацистской организации National Socialism/White Power (NS/WP)*, которая запрещена на территории России.
Житель Новосибирска, по версии ФСБ, планировал взорвать самодельное устройство в здании филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в августе 2022 года. Мотив
— Указанный гражданин изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от
У новосибирца провели обыск, при котором обнаружили и изъяли данные, подтверждающие его причастность к деятельности NS/WP*, мобильный телефон, содержащий переписку с подготовкой к теракту, а также химические компоненты, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.
На подростка из Новосибирска завели уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
Жителя Новотроицка этапировали из Челябинска в Новосибирск и завели дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
1-м Восточным окружным военным судом подростки признаны виновными. Новосибирца отправили на
* National Socialism/White Power, или NS/WP, решением Верховного суда РФ запрещена на территории РФ.
В Новосибирской области ФСБ заявила, что не дали двум местным жителям совершить госизмену.