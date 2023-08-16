В Карасуке отстранили от должности участкового, который сбил 6-летнюю девочку

В Карасуке Новосибирской области выбрали меру пресечения участковому, который сбил
Его обвиняют в оставлении в опасности по статье 125 УК РФ.
— Суд с учетом заключения прокурора удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Суд также постановил отстранить участкового от должности на время проведения предварительного следствия. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.
Ранее НГС писал о том, что сказал сын экс-депутата из Барнаула, который устроил смертельное ДТП на Серебренниковской. Когда его задержали, он был нетрезв.