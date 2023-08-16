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В Карасуке отстранили от должности участкового, который сбил 6-летнюю девочку

Мужчине также выбрали меру пресечения

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ДТП произошло 6 августа

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В Карасуке Новосибирской области выбрали меру пресечения участковому, который сбил 6-летнюю девочку.

Его обвиняют в оставлении в опасности по статье 125 УК РФ. Александр П. уехал с места ДТП, а через три дня сам пришел в отдел с признательными показаниями.

— Суд с учетом заключения прокурора удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Суд также постановил отстранить участкового от должности на время проведения предварительного следствия. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее НГС писал о том, что сказал сын экс-депутата из Барнаула, который устроил смертельное ДТП на Серебренниковской. Когда его задержали, он был нетрезв.

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