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Новосибирец трижды украл телевизор у соседа по подъезду — какое наказание назначил суд

Приговор вынес суд в Барабинском районе

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Инцидент произошел в селе Новоспасск Барабинского района

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В Новосибирской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Барабинского районного суда, сибиряк три раза украл у соседа телевизор.

Инцидент произошел в селе Новоспасск Барабинского района. По информации суда, в последней краже электронного устройства участие принимала проживавшая с мужчиной женщина.

Действия фигуранта дела по первым двум эпизодам хищения техники квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище). В третьем же случае сибиряка и его подельницу обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору).

— Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — указано на сайте суда. — Подсудимой за совершение одного преступления назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением дополнительных обязанностей.

В сообщении уточняется, что сибиряк не признал вину в совершении преступлений в судебном заседании.

В январе 2023 года в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали о задержании мужчины за трехкратную кражу телевизора и приставки. Сибиряк объяснял свои действия тем, что у него нет своего устройства, а ему хотелось посмотреть телевизионные программы в новогодние праздники.

В конце июля в Новосибирске задержали двух местных жителей за разбойное нападение. Они угрожали ножом мужчине, после чего забрали из квартиры сибиряка ноутбук и телевизор.

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