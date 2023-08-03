Новосибирец трижды украл телевизор у соседа по подъезду — какое наказание назначил суд

Инцидент произошел в селе Новоспасск Барабинского района. По информации суда, в последней краже электронного устройства участие принимала проживавшая с мужчиной женщина.



Действия фигуранта дела по первым двум эпизодам хищения техники квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище). В третьем же случае сибиряка и его подельницу обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору).

