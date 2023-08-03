Новосибирец трижды украл телевизор у соседа по подъезду — какое наказание назначил суд

В Новосибирской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе Барабинского районного суда, сибиряк три раза украл у соседа телевизор.
Инцидент произошел в селе Новоспасск Барабинского района. По информации суда, в последней краже электронного устройства участие принимала проживавшая с мужчиной женщина.
Действия фигуранта дела по первым двум эпизодам хищения техники квалифицировали по
— Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — указано на сайте суда. — Подсудимой за совершение одного преступления назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением дополнительных обязанностей.
В сообщении уточняется, что сибиряк не признал вину в совершении преступлений в судебном заседании.
В январе 2023 года в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали о задержании мужчины за трехкратную кражу телевизора и приставки. Сибиряк объяснял свои действия тем, что у него нет своего устройства, а ему хотелось посмотреть телевизионные программы в новогодние праздники.
В конце июля в Новосибирске задержали двух местных жителей за разбойное нападение. Они угрожали ножом мужчине, после чего забрали из квартиры сибиряка ноутбук и телевизор.