Стрелкова обвиняют в экстремизме: что известно о задержании экс-министра обороны ДНР

— Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было, — пишет Регинская. — Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. У друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Адвокат Стрелкова и руководитель юридической службы «Клуба рассерженных патриотов» Александр Мохов сообщил, что обстоятельства задержания пока известны только со слов соседей и консьержа.