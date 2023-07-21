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Спецоперация на Украине

Стрелкова обвиняют в экстремизме: что известно о задержании экс-министра обороны ДНР

Заявление на него написал врач из ЧВК «Вагнер»

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Пока достоверно неизвестно, ни где находится Стрелков, ни кто его задерживал

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Днем 21 июля появилась информация о задержании Игоря Стрелкова, главы общественного движения «Новороссия» и экс-министра обороны ДНР. Это подтвердили его супруга и адвокат. По предварительным данным, Стрелкова обвиняют в экстремизме, однако правоохранительные органы пока не давали официальной информации на этот счет. Мы собрали всё, что известно о задержании Стрелкова на данный момент.

В Telegram-канале Стрелкова сегодня появилась публикация, подписанная именем жены экс-министра Мирославы Регинской.

— Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было, — пишет Регинская. — Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. У друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Адвокат Стрелкова и руководитель юридической службы «Клуба рассерженных патриотов» Александр Мохов сообщил, что обстоятельства задержания пока известны только со слов соседей и консьержа.

— Материалов дела я не видел, но да, Игоря Стрелкова действительно задержали. Предположительно по 282-й статье об экстремизме. Но он [Игорь], учитывая политическую ситуацию в стране, к этому был готов, как самурай, — поясняет адвокат в разговоре с MSK1.RU.

Сам Стрелков связался с защитниками, пишет «Фонтанка», но сообщил только, что «всё нормально», и не сказал где находится. Адвокат полагает, что его допрашивают на Лубянке, однако пока нет даже точной информации, кто именно задерживал Стрелкова. Его супруга полагает, что задержание было проведено сотрудниками Следственного комитета, однако в СК изданию RTVI заявили, что задержанием не занимались.

При этом в ряде Telegram-каналов появилась информация, что задержан Игорь Стрелков по заявлению вагнеровца. Вскоре врач Дмитрий Петровский из Ярославля, которого называют врачом ЧВК «Вагнер», заявил, что заявление в прокуратуру подал именно он.

— По факту оскорбления нашего президента неким Гиркиным (выдающим себя за гражданина Стрелкова) в своем ТГ-канале написал обращение в Генпрокуратуру за номером 2897161213, — сообщал Дмитрий Петровский. — Меня давно возмущала его риторика, направленная на дискредитацию патриотизма, при полном отсутствии желания этот патриотизм проявить.

Петровского называют врачом ЧВК «Вагнер», однако сам он утверждает, что бывал на передовой только как врач-доброволец. Впрочем, в Ярославле он стал известен прежде как муниципальный депутат с неординарными поступками: потоптался на собственном айпаде в знак протеста против американских санкций, выступал против штрафов за плевки, написал в Генпрокуратуру жалобу на ярославское правительство за закупку японских Toyota Camry.

Под словами о президенте Петровский, вероятно, подразумевает публикацию Стрелкова от 16 июля, в которой он пишет, что «Путин армию уже потерял» и «армия не выступает против него, только потому что защищает Россию». Это не первые заявления Стрелкова в адрес правительства и президента: с начала спецоперации он не раз критиковал деятельность Минобороны. О ЧВК «Вагнер» и лично Пригожине Стрелков тоже не раз высказывался критически, особенно после мятежа 24 июня.

Соратники Стрелкова после информации о задержании опубликовали в его Telegram-канале заявление, в котором пишут, что «задержание подрывает доверие населения страны к правоохранительным органам», и требуют освободить Стрелкова.

— В последнее время, после событий 24 июня этого года, Игорь Иванович последовательно добивался осуждения на государственном уровне действий незаконного вооруженного формирования ЧВК «Вагнер» и деятельности его руководителя Пригожина Е. В., чем вызывал открытые угрозы в свой адрес, — говорится в заявлении. — Его задержание совпало по времени с попыткой раскола организации «Клуб рассерженных патриотов» в вопросе отношения организации к ЧВК «Вагнер» и последствиям, которые несет для нашей страны и нашего народа дальнейшее существование вооруженных и обученных наемников, в том числе уголовников, не обремененных присягой России.

«Клуб рассерженных патриотов», который упоминается в заявлении, был создан в апреле 2023 года при участии Стрелкова, он же стал его лидером. Члены клуба критикуют российские власти за недостаточно эффективное ведение боевых действий и промахи командования.

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Двумя днями ранее стало известно, что на одного из участников клуба, полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова возбуждено административное дело за дискредитацию армии. В 2013 году Квачкова судили по обвинению в организации вооруженного мятежа и терроризме, до 2019 года он отбывал наказание в колонии.

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