Стрелкова обвиняют в экстремизме: что известно о задержании экс-министра обороны ДНР

Днем 21 июля появилась информация о задержании Игоря Стрелкова, главы общественного движения «Новороссия» и экс-министра обороны ДНР. Это подтвердили его супруга и адвокат. По предварительным данным, Стрелкова обвиняют в экстремизме, однако правоохранительные органы пока не давали официальной информации на этот счет. Мы собрали всё, что известно о задержании Стрелкова на данный момент.
В Telegram-канале Стрелкова сегодня появилась публикация, подписанная именем жены экс-министра Мирославы Регинской.
— Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было, — пишет Регинская. — Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. У друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).
Адвокат Стрелкова и руководитель юридической службы «Клуба рассерженных патриотов» Александр Мохов сообщил, что обстоятельства задержания пока известны только со слов соседей и консьержа.
— Материалов дела я не видел, но да, Игоря Стрелкова действительно задержали. Предположительно по
Сам Стрелков связался с защитниками, пишет «Фонтанка», но сообщил только, что «всё нормально», и не сказал где находится. Адвокат полагает, что его допрашивают на Лубянке, однако пока нет даже точной информации, кто именно задерживал Стрелкова. Его супруга полагает, что задержание было проведено сотрудниками Следственного комитета, однако в СК изданию RTVI заявили, что задержанием не занимались.
При этом в ряде Telegram-каналов появилась информация, что задержан Игорь Стрелков по заявлению вагнеровца. Вскоре врач Дмитрий Петровский из Ярославля, которого называют врачом ЧВК «Вагнер», заявил, что заявление в прокуратуру подал именно он.
— По факту оскорбления нашего президента неким Гиркиным (выдающим себя за гражданина Стрелкова) в своем ТГ-канале написал обращение в Генпрокуратуру за номером 2897161213, — сообщал Дмитрий Петровский. — Меня давно возмущала его риторика, направленная на дискредитацию патриотизма, при полном отсутствии желания этот патриотизм проявить.
Петровского называют врачом ЧВК «Вагнер», однако сам он утверждает, что бывал на передовой только как врач-доброволец. Впрочем, в Ярославле он стал известен прежде как муниципальный депутат с неординарными поступками: потоптался на собственном айпаде в знак протеста против американских санкций, выступал против штрафов за плевки, написал в Генпрокуратуру жалобу на ярославское правительство за закупку японских Toyota Camry.
Под словами о президенте Петровский, вероятно, подразумевает публикацию Стрелкова от
Соратники Стрелкова после информации о задержании опубликовали в его Telegram-канале заявление, в котором пишут, что «задержание подрывает доверие населения страны к правоохранительным органам», и требуют освободить Стрелкова.
— В последнее время, после событий 24 июня этого года, Игорь Иванович последовательно добивался осуждения на государственном уровне действий незаконного вооруженного формирования ЧВК «Вагнер» и деятельности его руководителя
«Клуб рассерженных патриотов», который упоминается в заявлении, был создан в апреле
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