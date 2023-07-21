Игорь Стрелков задержан, в его квартире обыск

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, который в 2014 году был министром обороны ДНР, а после возглавлял общественное движение «Новороссия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и адвоката Стрелкова. По информации издания, в его квартире сейчас проводят обыск сотрудники Следственного комитета.
Жена Стрелкова, Мирослава Регинская, сообщила, что ему выдвинули обвинения по статье 282 УК РФ — «Экстремизм».
С начала специальной военной операции Стрелков несколько раз заявлял о готовности принять участие в боевых действиях. В октябре 2022 года он заявил, что находится в армии. Через полтора месяца вернулся в Москву и рассказал, что в состав народной милиции ДНР его зачислили на один день и об этом он узнал только в конце ноября.
В январе 2023 года глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин предлагал Стрелкову стать участников ЧВК, однако он отказался.
— Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались, — заявил тогда Стрелков.
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