Дело разбогатевшего на биткоинах миллиардера из Пашино рассмотрят в Москве

Верховный суд РФ рассмотрел ходатайство защиты 42-летнего новосибирца Алексея Иванова о рассмотрении уголовного дела о присвоении криптовалюты на несколько миллиардов рублей (ч.4 ст.160 УК РФ) в Москве. Изначально мужчину собирались судить в Заельцовском суде Новосибирска.
На сайте Верховного суда РФ в карточке производства говорится, что заседание об изменении территориальной подсудности по делу Иванова состоялось 21 июля, ходатайство удовлетворено.
— Уголовное дело передано на рассмотрение в Мещанский суд города Москвы, — подтвердила корреспонденту НГС пресс-секретарь Верховного суда РФ Валерия Косович.
За делом следят различные представители инвестиционного бизнеса. Так, основатель криптобиржи Garantex Сергей Менделеев в своем Telegram-канале отмечает, что против переноса категорически возражала Генеральная прокуратура.
Уроженец посёлка Пашино Алексей Иванов (ранее Алексей Билюченко) в начале 2010-х годов работал системным администратором в компании «Большая медведица». В Сети он познакомился с выпускником Сколково Александром Винником, с которым вместе запустил работу криптовалютной биржи BTC-е. Впоследствии биржа россиян приобрела известность как теневой сервис по отмыванию похищенной криптовалюты.
В 2017 году Винника задержали в Греции по запросу ФБР, Иванову удалось сбежать в Новосибирск. Внимание российских силовиков сибиряк привлёк после того как клиенты его новой криптобиржи пожаловались на пропажу активов. В 2022 году Иванова задержали и предъявили ему обвинение в присвоении 3,1 млрд рублей. Новосибирец пошёл на сделку со следствием, компенсировал ущерб потерпевшим.
В апреле 2023 года уголовное дело поступило в Заельцовский суд Новосибирска. Защита Иванова ходатайствовала о передаче дела в Москву.