Второго подозреваемого по делу о смерти подростка на стройке задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали прораба коммерческой организации по делу о смерти 15-летнего подростка, который работал промышленным альпинистом на стройке. Это второй подозреваемый. Первому, Хышикто Базарову, 18 июля выбрали меру пресечения.
Задержанием занимался первый отдел по расследованию особо важных преступлений. Дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— По данным следствия, в рамках заключенного субподрядного договора о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного в Заельцовском районе областного центра прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель допустили к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста, — добавили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении второго подозреваемого меры пресечения. Первого подозреваемого, индивидуального предпринимателя Хышикто Базарова, отправили под домашний арест на два месяца.
Трагедия произошла на прошлой неделе, 15 июля, на Красном проспекте, 167, где строится тридцатиэтажка. На объекте работали три альпиниста: отец и два несовершеннолетних сына, они затирали швы. По данным следствия, в момент проведения работ часть кирпичной стены обрушилась, что привело к обрыву тросов, закрепленных к потерпевшим, и падению с высоты одного из них. 15-летний парень погиб на месте, его 17-летнего брата госпитализировали.