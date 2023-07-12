Экс-владелец сети магазинов косметики «О-ля-ля» арестован — его обвиняют в мошенничестве с кредитами

Новосибирске арестован бывший владелец сети магазинов по продаже косметики «О-ля-ля» предприниматель Алексей Пешков. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами (ст.159.1 УК РФ), сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.
Редакция направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой рассказать детали ареста предпринимателя. Силовики отметили, что не могут предоставить информацию, поскольку им запрещено разглашать «данные досудебного производства».
— Предварительное расследование по уголовному делу в настоящее время не окончено, в связи с чем предание гласности данных предварительного расследования может повлечь негативные последствия и навредить интересам следствия, — отметили в полиции, фактически подтвердив наличие уголовного дела в отношении Пешкова.
Процесс банкротства компании-учредителя «О-ля-ля» ООО «Шарлиз» был запущен в 2015 году. На тот момент под популярной маркой работало 10 магазинов в Новосибирске и Бердске. Иски о банкротстве подали 18 компаний. Самым крупным кредитором значился «Сбербанк», который предоставил «Шарлиз» несколько кредитных линий на общую сумму около 40 млн рублей.
— Заемщик и поручитель уклоняются от своих обязательств, сознательно принимают меры к неисполнению обязанностей по кредитному договору, — комментировали тогда ситуацию в банке.
Представители «О-ля-ля» тогда заявляли журналистам, что к тому моменту магазины к компании «Шарлиз» уже не относились: сеть перешла во владение бурятской компании «СИТЭК-КОСМЕТИК».
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем и директором ООО «СИТЭК-КОСМЕТИК» являлась Чащина Надежда Геннадьевна. Компания ликвидирована в 2021 году. Последняя финансовая отчётность представлена за 2017 год: выручка — 6,2 млн рублей, прибыль — 694 тыс. рублей.
ООО «Шарлиз» считается действующим предприятием до сих пор. Учредитель и директор — Пешков Алексей Анатольевич. По итогам 2018 года, выручка компании составила 0 рублей, убытки — 234 тысячи рублей.
На сайте Новосибирского арбитражного суда есть постановление о признании самого Пешкова Алексея Анатольевича банкротом. В решении отмечено, что сумма требований кредиторов с предпринимателя превышает 365 миллионов рублей. В 2020 году была завершена процедура реализации его имущества всего на сумму 161 тысяча рублей, «остальные требования не погашены». При этом от обязательств выплаты долгов Пешкова не освободили.
В 2021 году «Сбербанк» через Арбитражный суд получил исполнительный лист на взыскание с предпринимателя 98 миллионов рублей. Сегодня этот долг отображается в базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. «Сбербанк» воздержался от комментариев по ситуации.
В июне сеть фастфуда «Дядя Денер» признали банкротом в Новосибирске В октябре прошлого года Арбитражный суд принял решение взыскать в пользу Сбербанка России 42 киоска, которые принадлежат сети.