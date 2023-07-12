Экс-владелец сети магазинов косметики «О-ля-ля» арестован — его обвиняют в мошенничестве с кредитами

В 2021 году «Сбербанк» через Арбитражный суд получил исполнительный лист на взыскание с предпринимателя 98 миллионов рублей. Сегодня этот долг отображается в базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. «Сбербанк» воздержался от комментариев по ситуации.

