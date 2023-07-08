freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 91.69
eur 99.82
Тема дняОбзор новосибирских пентхаусов
Все новости
Все новости

Спустя 18 лет: сестра добилась начала проверки из-за смерти 26-летнего брата — она уверена, что его убили

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин

714

Мужчина умер 18 лет назад

Поделиться

В Новосибирске по поручению главы СК России Александра Бастрыкина начали проверку по смерти 26-летнего парня, которая случилась в 2005 году. Сестра погибшего уверена, что смерть носит криминальный характер, так как незадолго до гибели молодого человека избили.

— В аккаунте Информационного центра «ВКонтакте» пользователь оставил комментарий, адресованный главе СК России А. И. Бастрыкину, о несогласии с результатами установления в органах внутренних дел обстоятельств смерти его 26-летнего брата в городе Новосибирске, — рассказали в пресс-службе СК по России.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

В Новосибирской области на этой неделе вынесли приговор по делу об убийстве 44-летней женщины в поселке Троицк. Убийца собирался купить машину у погибшей.

По теме

БастрыкинСмертьСледователиСК
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter