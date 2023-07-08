Спустя 18 лет: сестра добилась начала проверки из-за смерти 26-летнего брата — она уверена, что его убили

В Новосибирске по поручению главы СК России Александра Бастрыкина начали проверку по смерти 26-летнего парня, которая случилась в 2005 году. Сестра погибшего уверена, что смерть носит криминальный характер, так как незадолго до гибели молодого человека избили.
— В аккаунте Информационного центра «ВКонтакте» пользователь оставил комментарий, адресованный главе СК России А. И. Бастрыкину, о несогласии с результатами установления в органах внутренних дел обстоятельств смерти его 26-летнего брата в городе Новосибирске, — рассказали в пресс-службе СК по России.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
В Новосибирской области на этой неделе вынесли приговор по делу об убийстве 44-летней женщины в поселке Троицк. Убийца собирался купить машину у погибшей.