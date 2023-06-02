Дебош на Дуси Ковальчук: полиция поймала безработного мужчину — во дворе 5 разбитых машин

В Заельцовском районе Новосибирска вчера,
— В Заельцовском районе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в повреждении имущества граждан. Им оказался ранее не судимый безработный житель Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Сегодня,
В конце мая в Советском районе Новосибирска неизвестные написали на автомобиле УАЗ Pickup оскорбления. Полиция начала проверку.