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Дебош на Дуси Ковальчук: полиция поймала безработного мужчину — во дворе 5 разбитых машин

Сегодня ему изберут меру пресечения

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Инцидент произошел 30 мая

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В Заельцовском районе Новосибирска вчера, 1 июня, задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в повреждении имущества на Дуси Ковальчук. Вечером 30 мая там арматурой разбили 5 автомобилей.

— В Заельцовском районе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в повреждении имущества граждан. Им оказался ранее не судимый безработный житель Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Сегодня, 2 июня, фигуранту изберут меру пресечения.

В конце мая в Советском районе Новосибирска неизвестные написали на автомобиле УАЗ Pickup оскорбления. Полиция начала проверку.

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