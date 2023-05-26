«Разрисовали автомобиль преподавателя»: в Новосибирске вандалы написали оскорбления на машине возле лицея

В Советском районе Новосибирска неизвестные написали на автомобиле УАЗ Pickup оскорбления. Информация об этом появилась в телеграм-канале АСТ-54 Black.
— В Академгородке разрисовали автомобиль преподавателя лицея «Интеграл» на улице Жемчужной, — говорится в публикации канала.
На видео дети, осматривая автомобиль, произносят, что учитель сейчас в школе.
Журналист НГС позвонила в приемную директора лицея «Интеграл», там сообщили, что ничего о случившемся не знают. По информации редакции НГС, автомобиль принадлежит
Недавно вандалы изрисовали красной краской бетонное ограждение храма в Новосибирске.