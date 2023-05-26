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«Разрисовали автомобиль преподавателя»: в Новосибирске вандалы написали оскорбления на машине возле лицея

Инцидент произошел 26 мая

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В лицее «Интеграл» сообщили, что о случившемся ничего не знают

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В Советском районе Новосибирска неизвестные написали на автомобиле УАЗ Pickup оскорбления. Информация об этом появилась в телеграм-канале АСТ-54 Black.

— В Академгородке разрисовали автомобиль преподавателя лицея «Интеграл» на улице Жемчужной, — говорится в публикации канала.

На видео дети, осматривая автомобиль, произносят, что учитель сейчас в школе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал АСТ-54 Black

Журналист НГС позвонила в приемную директора лицея «Интеграл», там сообщили, что ничего о случившемся не знают. По информации редакции НГС, автомобиль принадлежит Алене З., корреспондент связалась с женщиной, но та от комментариев отказалась. Журналист НГС также обратилась в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Недавно вандалы изрисовали красной краской бетонное ограждение храма в Новосибирске.

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