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Тема дняБанда подростков на «Золотой Ниве»
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Новосибирец сломал подростку челюсть: ему не понравилось, что мальчик шумно кидался камнями в крыс

Ранее судимый мужчина признал вину и попросил прощения

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При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства

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Суд Ленинского района Новосибирска 23 мая огласил обвинительный приговор Виталию Халипе, который избил подростка под окнами своего дома.

Сибиряк сломал несовершеннолетнему челюсть, и с учетом смягчающих обстоятельств получил условный сроком в 1,5 года. Кстати, подросток простил обидчика и на суровом наказании не настаивал, следует из решения суда.

Сам конфликт произошел 22 апреля 2022 года. Подросток со своим другом бросали камни в крыс под окнами дома, где живет Виталий Халипа. Мужчине не понравился шум, который раздавался на улице.

— Подсудимый вышел из дома, подошел к потерпевшему и сломал ему нижнюю часть челюсти кулаком. Нанесенная травма расценена как средний вред здоровью. Действия Халипы суд расценил как нарушение ст. 111 Уголовного кодекса. Несмотря на то, что фигурант ранее был судим, он был осужден условно, — рассказал НГС помощник прокурора Ленинского района Игорь Гавриленко.

Как пояснил гособвинитель НГС, на смягчение наказания повлияли следующие факторы: полное признание вины, наличие у Халипы на иждивении ребенка и позиция подростка, который просил не наказывать соседа строго.

Ранее НГС рассказал, как прапорщик ГУФСИН сломал челюсть парню, который переодевался на пляже.

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