Новосибирец сломал подростку челюсть: ему не понравилось, что мальчик шумно кидался камнями в крыс

Суд Ленинского района Новосибирска 23 мая огласил обвинительный приговор Виталию Халипе, который избил подростка под окнами своего дома.
Сибиряк сломал несовершеннолетнему челюсть, и с учетом смягчающих обстоятельств получил условный сроком в 1,5 года. Кстати, подросток простил обидчика и на суровом наказании не настаивал, следует из решения суда.
Сам конфликт произошел 22 апреля 2022 года. Подросток со своим другом бросали камни в крыс под окнами дома, где живет Виталий Халипа. Мужчине не понравился шум, который раздавался на улице.
— Подсудимый вышел из дома, подошел к потерпевшему и сломал ему нижнюю часть челюсти кулаком. Нанесенная травма расценена как средний вред здоровью. Действия Халипы суд расценил как нарушение
Как пояснил гособвинитель НГС, на смягчение наказания повлияли следующие факторы: полное признание вины, наличие у Халипы на иждивении ребенка и позиция подростка, который просил не наказывать соседа строго.
Ранее НГС рассказал, как прапорщик ГУФСИН сломал челюсть парню, который переодевался на пляже.