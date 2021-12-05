«Я не могу дышать». Прапорщик ГУФСИН сломал челюсть парню, который переодевался на пляже

Юлия Майорова рассказала, что еще полтора месяца назад отправила жалобу на постановление полиции в прокуратуру Каменска-Уральского. Хотя по всем законам ей были обязаны ответить ровно через месяц, никакого ответа не пришло. Единственное ведомство, которое пока прислало ответ — это главное управление полиции по Свердловской области. В официальном документе сообщается, что заявление направлено обратно «в МО МВД России Каменск-Уральский для рассмотрения в порядке, установленном Федеральным законом».



Мы созвонились с противоположной стороной.



— Конфликт начался с их непристойного поведения на пляже, — объясняет адвокат сотрудника ГУФСИН Олег Пастухов. — Спустя какое-то время две компании встретились в городе. Никто, конечно, никого не преследовал, ведь ребята не предполагали, кто куда поедет. Встреча была случайной. Конфликт продолжился, Малоземов вел себя агрессивно. Кинул камнем, оскорблял, потом разбил бутылку и с «розочкой» кинулся на моего доверителя. Тот, обороняясь, нанес ему один удар.



— Один удар и несколько переломов?



— Возможно, эти травмы были получены при других обстоятельствах, уже позже. Будем выяснять и, возможно, оспаривать медицинскую экспертизу.



Почему силовик сбежал с места происшествия?

— Что касается самообороны, нужно смотреть, была ли реальная угроза для жизни, а самое главное — был ли иной способ избежать причинения вреда здоровью. То есть не применять физическую силу в отношении нападавшего, просто уйти, убежать, — объясняет екатеринбургский юрист Сергей Тетерин. — Допустим, сотрудник ГУФСИН говорит правду, на него напали с предметом, который использовали в качестве оружия, и он опасался, что нападавший нанесет удар, если тот побежит.

По словам юриста, возникает другой вопрос: почему силовик, видя чью-то неадекватность, спокойно покидает пляж или дает компании уйти, подвергая опасности других отдыхающих.

— Был бы он обычным гражданином, обывателем — другое дело. Если всё так и было, то он как сотрудник ГУФСИН должен был поставить полицию в известность еще на пляже о некой агрессивной компании, — объясняет Сергей Тетерин. — А уж то, что сотрудник правоохранительных органов сбежал с места происшествия — это ненормально. Ведь если бы он сразу обратился в полицию, можно было сразу установить детали, найти предмет, которым ему якобы угрожали. А тут человек, наоборот, делает всё возможное, чтобы скрыть детали расследования.

Уже после выхода публикации в ГУФСИН по Свердловской области прокомментировали этот случай. Мы не стали обсуждать детали происшествия, поскольку окончательную оценку этому должны дать правоохранительные органы. При этом в ведомстве пояснили, что руководство колонии положительно характеризует этого сотрудника, никаких нареканий до этого у него не было.

— Тем не менее с ним, как и с другими сотрудниками, будет проведена работа, все конфликты с самого начала нужно решать в правовом поле, с помощью правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. — У нас такая работа с личным составом ведется постоянно, и хотелось бы, чтобы все граждане действовали только законными методами.