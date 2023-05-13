Бастрыкин заинтересовался стрельбой в Толмачево, где убили двух мужчин — что он поручил

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об уголовном деле о стрельбе в Толмачево. Инцидент произошел в конце апреля.
По данным следствия, сначала произошел серьезный конфликт между мужчинами.
— Предварительно установлено, что в ходе конфликта компании мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один из них произвел выстрелы из ружья по оппонентам, причинив огнестрельные ранения. В результате двое потерпевших скончались на месте происшествия, двое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
Местные жители рассказывали корреспонденту НГС другую версию произошедшего. Они объяснили, что началось всё с банального конфликта в магазинчике, где продавали пиво, а потом всё переместилось во двор одного из сельских жилых домов. Сельчане добавили, что ворвавшиеся пытались задушить хозяйку дома.
В итоге — два трупа и гудящее село, начавшее сбор подписей под обращением к президенту России. В Толмачево боятся, что следствие сделает виновными защищавших свой дом.