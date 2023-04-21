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Новосибирца обвинили в убийстве прохожего самодельной кистеней — он сам сделал необычное оружие

Инцидент произошел в декабре прошлого года

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Материалы дела направили в суд

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В Новосибирске передали в суд материалы дела против 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве самодельным оружием своего знакомого.

Подробности рассказали в Прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, 8 декабря 2022 года молодой человек с помощью металлической трубы, резинового шланга и рукояти незаконно изготовил «кистеню» — холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Опасный предмет сибиряк сделал кустарным способом.

В 3 часа ночи 8 декабря мужчина оказался возле дома на улице Вокзальная магистраль, 1 в Железнодорожном районе, где увидел прохожего. Новосибирец подошел к незнакомцу и избил его самодельным предметом.

— Из хулиганских побуждений, с особой жестокостью нанес изготовленной ранее «кистеней» множественные удары (не менее 13) в область головы и туловища потерпевшего, — подчеркнули в ведомстве.

Потерпевший скончался от полученных повреждений. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за преступления против личности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и п.п. «д, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкцией части 2 статьи 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Материалы дела направлены в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Накануне НГС сообщал о том, что полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя Александра Каблова, совершенное в начале апреля в Осинниках. За информацию о преступнике обещают вознаграждение в 500 тысяч рублей.

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