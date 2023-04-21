Новосибирца обвинили в убийстве прохожего самодельной кистеней — он сам сделал необычное оружие

В Новосибирске передали в суд материалы дела против 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве самодельным оружием своего знакомого.



Подробности рассказали в Прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, 8 декабря 2022 года молодой человек с помощью металлической трубы, резинового шланга и рукояти незаконно изготовил «кистеню» — холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Опасный предмет сибиряк сделал кустарным способом.

