Новосибирца обвинили в убийстве прохожего самодельной кистеней — он сам сделал необычное оружие

В Новосибирске передали в суд материалы дела против 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве самодельным оружием своего знакомого.
Подробности рассказали в Прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, 8 декабря 2022 года молодой человек с помощью металлической трубы, резинового шланга и рукояти незаконно изготовил «кистеню» — холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Опасный предмет сибиряк сделал кустарным способом.
В 3 часа ночи 8 декабря мужчина оказался возле дома на улице Вокзальная магистраль, 1 в Железнодорожном районе, где увидел прохожего. Новосибирец подошел к незнакомцу и избил его самодельным предметом.
— Из хулиганских побуждений, с особой жестокостью нанес изготовленной ранее «кистеней» множественные удары (не менее 13) в область головы и туловища потерпевшего, — подчеркнули в ведомстве.
Потерпевший скончался от полученных повреждений. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за преступления против личности.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и п.п. «д, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкцией части 2 статьи 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
Материалы дела направлены в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.
Накануне НГС сообщал о том, что полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя Александра Каблова, совершенное в начале апреля в Осинниках. За информацию о преступнике обещают вознаграждение в 500 тысяч рублей.