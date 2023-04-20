Вознаграждение — полмиллиона: в Новосибирске ищут подозреваемого в убийстве предпринимателя

Полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя Александра Каблова, совершенное в начале апреля в Осинниках. За информацию о преступнике обещают вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса.
По данным ведомства, 6 апреля убийство совершил 37-летний Артур Хаганиевич Махмудов. Предположительно, он может скрываться в Новосибирске или Новосибирской области.
— Полиция Кузбасса объявляет о вознаграждении в размере
Предполагается, что он ездил на черном Nissan X-Trail с номером К613НУ154. Преступник может быть вооружен!
Тех, кто что-либо знает о местонахождении Махмудова, просят сообщить об этом в полицию по телефонам
Предварительно установлено, что между погибшим и одним из преступников был личный конфликт, из-за которого и было совершено преступление. Расстрел мужчины якобы не связан с деятельностью Каблова.
Наши коллеги из NGS42.RU выяснили, кем был погибший и чем он занимался до того, как был убит. В числе прочего известно, что он дважды пытался заниматься бизнесом, но обе попытки не увенчались успехом, у мужчины было около 700 тысяч рублей долгов по налогам. Кроме того, предполагается, что он был в розыске из-за случайного убийства, а также оказывался на скамье подсудимых за мелкое хулиганство, но до приговора дело не дошло. Расследование убийства мужчины взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске нашли мужчину, которого подозревали в убийстве женщины. Преступление было совершено в 2003 году в Иркутской области.