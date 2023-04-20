Вознаграждение — полмиллиона: в Новосибирске ищут подозреваемого в убийстве предпринимателя

— Полиция Кузбасса объявляет о вознаграждении в размере 500 000 рублей за информацию о месте нахождения подозреваемого в убийстве, — говорится в сообщении.

Предполагается, что он ездил на черном Nissan X-Trail с номером К613НУ154. Преступник может быть вооружен!