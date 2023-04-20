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Вознаграждение — полмиллиона: в Новосибирске ищут подозреваемого в убийстве предпринимателя

Организатора преступления задержали на прошлой неделе

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Этот человек, предположительно, застрелил мужчину в Кузбассе

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Полиция Кузбасса опубликовала ориентировку на предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя Александра Каблова, совершенное в начале апреля в Осинниках. За информацию о преступнике обещают вознаграждение в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кузбасса.

По данным ведомства, 6 апреля убийство совершил 37-летний Артур Хаганиевич Махмудов. Предположительно, он может скрываться в Новосибирске или Новосибирской области.

— Полиция Кузбасса объявляет о вознаграждении в размере 500 000 рублей за информацию о месте нахождения подозреваемого в убийстве, — говорится в сообщении.

Предполагается, что он ездил на черном Nissan X-Trail с номером К613НУ154. Преступник может быть вооружен!

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Махмудова, просят сообщить об этом в полицию по телефонам (3842) 32-73-12, (3842) 37-73-73, +7 999 306-21-77 либо на телефон 02 (с мобильного — 102), анонимность гарантируется.

Подозреваемому 37 лет

Подозреваемому 37 лет

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Предварительно установлено, что между погибшим и одним из преступников был личный конфликт, из-за которого и было совершено преступление. Расстрел мужчины якобы не связан с деятельностью Каблова.

Наши коллеги из NGS42.RU выяснили, кем был погибший и чем он занимался до того, как был убит. В числе прочего известно, что он дважды пытался заниматься бизнесом, но обе попытки не увенчались успехом, у мужчины было около 700 тысяч рублей долгов по налогам. Кроме того, предполагается, что он был в розыске из-за случайного убийства, а также оказывался на скамье подсудимых за мелкое хулиганство, но до приговора дело не дошло. Расследование убийства мужчины взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.

Мужчина может быть вооружен

Мужчина может быть вооружен

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Возможно, мужчина находится в Новосибирской области

Возможно, мужчина находится в Новосибирской области

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За информацию о месте нахождения мужчины обещают награду в <nobr class="_">500 000</nobr> рублей

За информацию о месте нахождения мужчины обещают награду в 500 000 рублей

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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске нашли мужчину, которого подозревали в убийстве женщины. Преступление было совершено в 2003 году в Иркутской области.

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