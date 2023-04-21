Сколько новосибирцев стали жертвами лжетаксистов и как не пополнить их число — ответ полиции

В полиции рассказали, сколько новосибирцев могли стать жертвами лжетаксистов, о которых НГС писал
С января владельцы и работники ночных увеселительных заведений заметили, что под утро легальных перевозчиков оттесняют неизвестные, выдающие себя за таксистов. Они увозят пьяных, а затем крадут их личные вещи. Злоумышленников охранники баров и клубов уже знают в лицо, но бороться с ними сами не могут.
— В отделе полиции
Полицейские подчеркнули, что речь не обязательно идет о том, что все 12 преступлений совершены одними и теми же людьми, а только о схожих обстоятельствах дела — расследования еще продолжаются.
Осложнило подсчеты и то, что многие потерпевшие не могли точно вспомнить, при каких обстоятельствах у них украли телефоны и деньги.
— Чтобы не стать жертвой указанных в вашем запросе преступлений, необходимо не злоупотреблять спиртными напитками, не пользоваться услугами по перевозке случайных водителей, особенно в вечернее и ночное время суток, — напомнили в полиции.
Ранее НГС писал о том, как грабитель напал в подъезде на