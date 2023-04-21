Сколько новосибирцев стали жертвами лжетаксистов и как не пополнить их число — ответ полиции

С января владельцы и работники ночных увеселительных заведений заметили, что под утро легальных перевозчиков оттесняют неизвестные, выдающие себя за таксистов. Они увозят пьяных, а затем крадут их личные вещи. Злоумышленников охранники баров и клубов уже знают в лицо, но бороться с ними сами не могут.