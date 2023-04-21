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Сколько новосибирцев стали жертвами лжетаксистов и как не пополнить их число — ответ полиции

Злоумышленники выдают себя за перевозчиков и караулят пьяных возле клубов

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Работники ночных клубов уверены, что речь идет об организованной группе, полицейские таких выводов пока не делают

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В полиции рассказали, сколько новосибирцев могли стать жертвами лжетаксистов, о которых НГС писал 14 апреля. В пресс-службе регионального главка МВД подсчитали заявления о похожих преступлениях, которые были совершены вблизи ночных клубов в марте 2023 года.

С января владельцы и работники ночных увеселительных заведений заметили, что под утро легальных перевозчиков оттесняют неизвестные, выдающие себя за таксистов. Они увозят пьяных, а затем крадут их личные вещи. Злоумышленников охранники баров и клубов уже знают в лицо, но бороться с ними сами не могут.

— В отделе полиции № 1 «Центральный» зарегистрировано 5 заявлений имущественного характера, в отделе полиции № 2 «Железнодорожный» — 7 заявлений, — рассказали в ведомстве. — В настоящее время проводится ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступлений.

Полицейские подчеркнули, что речь не обязательно идет о том, что все 12 преступлений совершены одними и теми же людьми, а только о схожих обстоятельствах дела — расследования еще продолжаются.

Осложнило подсчеты и то, что многие потерпевшие не могли точно вспомнить, при каких обстоятельствах у них украли телефоны и деньги.

— Чтобы не стать жертвой указанных в вашем запросе преступлений, необходимо не злоупотреблять спиртными напитками, не пользоваться услугами по перевозке случайных водителей, особенно в вечернее и ночное время суток, — напомнили в полиции.

Ранее НГС писал о том, как грабитель напал в подъезде на 73-летнюю бабушку. Сибирячке удалось от него отбиться.

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