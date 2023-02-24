Новосибирская пенсионерка отбилась от напавшего мужчины — он хотел забрать сумку

— По словам заявительницы, она открывала ключом дверь, в этот момент сзади к ней подошел злоумышленник и нанес несколько ударов по голове металлическим предметом, а затем стал вырывать из рук сумку. Потерпевшая, получившая травму, стала оказывать сопротивление, громко кричать и звать на помощь, после чего нападавший скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.