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Новосибирская пенсионерка отбилась от напавшего мужчины — он хотел забрать сумку

Подозреваемый напал на женщину в ее подъезде

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В Куйбышеве Новосибирской области 9 февраля местный житель напал на 73-летнюю жительницу. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, мужчина проследовал за пенсионеркой в подъезд дома на улице Квартал № 10.

— По словам заявительницы, она открывала ключом дверь, в этот момент сзади к ней подошел злоумышленник и нанес несколько ударов по голове металлическим предметом, а затем стал вырывать из рук сумку. Потерпевшая, получившая травму, стала оказывать сопротивление, громко кричать и звать на помощь, после чего нападавший скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейскими был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, они обошли соседей в поисках свидетелей и очевидцев, также посмотрели запись с камер видеонаблюдения.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куйбышевский» установили и задержали подозреваемого — 46-летнего местного жителя. Задержанный признался в содеянном, рассказал, что готовился к совершению грабежа заранее, с этой целью он взял с собой металлический инструмент, — отметили в пресс-службе МВД.

Подозреваемый заметил женщину с сумкой и пошел за ней в подъезд. Воспользовавшись моментом, мужчина нанес несколько ударов инструментом по голове, а затем попытался вырвать из рук пенсионерки сумку. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

В Новосибирске в 05:49 утра 24 февраля на Вокзальной магистрали произошла массовая драка прямо на дороге. Жители города попали на видеорегистратор.

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НападениеПенсионеркаПолицияГрабеж
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