Новосибирская пенсионерка отбилась от напавшего мужчины — он хотел забрать сумку

В Куйбышеве Новосибирской области
— По словам заявительницы, она открывала ключом дверь, в этот момент сзади к ней подошел злоумышленник и нанес несколько ударов по голове металлическим предметом, а затем стал вырывать из рук сумку. Потерпевшая, получившая травму, стала оказывать сопротивление, громко кричать и звать на помощь, после чего нападавший скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полицейскими был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, они обошли соседей в поисках свидетелей и очевидцев, также посмотрели запись с камер видеонаблюдения.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куйбышевский» установили и задержали подозреваемого —
Подозреваемый заметил женщину с сумкой и пошел за ней в подъезд. Воспользовавшись моментом, мужчина нанес несколько ударов инструментом по голове, а затем попытался вырвать из рук пенсионерки сумку. Полицейские возбудили уголовное дело по
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