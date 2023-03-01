Сибирячка заявила, что нашла свой украденный телефон на сайте объявлений — как она пытается его вернуть

33-летняя жительница Новосибирска заявила, что нашла свой украденный телефон на сайте объявлений, но не может его вернуть.
14 февраля Анна (имя изменено по ее просьбе, но известно редакции — Прим. ред.) вышла в первый день вышла на новую работу. Она устроилась сотрудником торгового зала в одном из супермаркетов на Дачной в Заельцовском районе. Примерно в 16:00 женщина заметила, что ее телефон Samsung A7 розового цвета пропал, как именно женщина не знает.
— У меня или из кармана вытащили, или я могла оставить телефон на прилавке. В магазине нет ни камер, ни охранны.
Женщина вызвала полицию и ждала сотрудников четыре часа, но те, по ее словам, не приехали. Заявление о пропаже гаджета у Анны приняли на следующий день, 15 февраля. Спустя два дня женщина увидела объявление о продаже своего телефона на сайте, она узнала его по последней фотографии из-за разбитого защитного стекла.
— Полиция говорит, чтобы я решала вопросы сама, я пишу продавцу, он отвечает, что вне города. 24 февраля я была у следователя, и сказала ему об этом, — считает женщина, отметив, что недовольна скоростью расследования. По словам Анны, она ходила к следователю и 28 февраля, тогда ей сказали договариваться о встрече с продавцом.
Анна отправила журналисту НГС объявление о продаже, как она говорит, своего телефона. Дозвониться до продавца не удалось, но в личных сообщениях на сайте он ответил, что пользуется телефоном примерно 3 года, покупал его в магазине техники. Когда журналист спросила, есть ли от телефона коробка и зарядка, то продавец ответил утвердительно, но отправлять фотографии отказался, ссылаясь на то, что он не дома. Спустя несколько дней фотографии он так и не предоставил, на сообщения не ответил.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Сейчас проводят оперативные и следственные действия, чтобы установить и задержать подозреваемого. Также сотрудники устанавливают местонахождение похищенного телефона.
После инцидента, добавила женщина, на работе в магазине с ней приостановили сотрудничество до выяснения обстоятельств.
Недавно мы рассказывали историю 31-летнего менеджера строительной компании. У него украли телефон и с помощью него взяли кредит в 180 тысяч рублей, а деньги вывели на другой счет.