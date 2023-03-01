Сибирячка заявила, что нашла свой украденный телефон на сайте объявлений — как она пытается его вернуть

После инцидента, добавила женщина, на работе в магазине с ней приостановили сотрудничество до выяснения обстоятельств.



Недавно мы рассказывали историю 31-летнего менеджера строительной компании. У него украли телефон и с помощью него взяли кредит в 180 тысяч рублей, а деньги вывели на другой счет.