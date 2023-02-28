«Заглянули даже в холодильник»: следователи пришли с обыском к сибирячке — у нее раньше жил беглый мобилизованный

В рабочем поселке Сузун Новосибирской области военные следователи пришли с обыском к местной жительнице в поисках беглого мобилизованного.
О странном происшествии НГС рассказал сын хозяйки квартиры Дмитрий Мячков. По словам мужчины, разыскиваемый много лет назад снимал у его матери квартиру. Мячков отмечает, что силовики напугали своими действиями пожилую женщину.
— Мама пришла домой с процедур в больнице, а там стоит машина Следственного комитета, военная прокуратура... Она сначала даже не поняла, какого Александра они спрашивали — может, сына Александра, — возмутился мужчина. Оказалось, что они искали Александра
По словам Дмитрия Мячкова,
— Сотрудники не представились, понятых не было, заглянули даже в шифоньер и холодильник, — рассказал мужчина. — Мама спрашивает у них: «Что вы хотите в холодильнике найти?!» Они отвечают: «Случаи такие были, что прятались в холодильнике». И никто из них ни одного удостоверения не показал! <...> Мама испугалась и растерялась, подписала всё, что они ей дали, даже не зная, что подписывает: без очков не видела.
Дмитрий Мячков недоумевает, почему в деле о мобилизованном беглеце вообще всплыла квартира Натальи Викторовны: у
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Как следует из предоставленной Дмитрием Мячковым редакции НГС копии постановления о проведении обыска, 21 октября 2022 года
В соответствии с документом, 28 декабря 2022 года военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ — самовольное оставление места службы продолжительностью свыше одного месяца, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
При этом, как следует из текста постановления,
НГС направил запрос в Главное военное следственное управление, чтобы узнать, действительно ли беглого мобилизованного пришли искать по месту регистрации, и если да, почему это произошло только спустя 4 месяца после самовольного оставления службы.
В ноябре 2022 года наши коллеги из «Фонтанки» побеседовали с мобилизованным, который сбежал с передовой и с повинной явился в военное следственное управление.