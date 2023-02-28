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Спецоперация на Украине

«Заглянули даже в холодильник»: следователи пришли с обыском к сибирячке — у нее раньше жил беглый мобилизованный

Военнослужащий снимал квартиру у пожилой женщины в Сузуне несколько лет назад

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Беглого мобилизованного искали в квартире, где он жил несколько лет назад

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В рабочем поселке Сузун Новосибирской области военные следователи пришли с обыском к местной жительнице в поисках беглого мобилизованного.

О странном происшествии НГС рассказал сын хозяйки квартиры Дмитрий Мячков. По словам мужчины, разыскиваемый много лет назад снимал у его матери квартиру. Мячков отмечает, что силовики напугали своими действиями пожилую женщину.

— Мама пришла домой с процедур в больнице, а там стоит машина Следственного комитета, военная прокуратура... Она сначала даже не поняла, какого Александра они спрашивали — может, сына Александра, — возмутился мужчина. Оказалось, что они искали Александра Владимировича К. (фамилия мобилизованного известна редакции НГС. — Прим. ред.), который года три назад снимал у моей матери квартиру и даже не был там зарегистрирован.

По словам Дмитрия Мячкова, Александр К. прожил у его матери около полугода, но едва женщина узнала, что квартирант минимум дважды судим, выселила его.

— Сотрудники не представились, понятых не было, заглянули даже в шифоньер и холодильник, — рассказал мужчина. — Мама спрашивает у них: «Что вы хотите в холодильнике найти?!» Они отвечают: «Случаи такие были, что прятались в холодильнике». И никто из них ни одного удостоверения не показал! <...> Мама испугалась и растерялась, подписала всё, что они ей дали, даже не зная, что подписывает: без очков не видела.

Дмитрий Мячков недоумевает, почему в деле о мобилизованном беглеце вообще всплыла квартира Натальи Викторовны: у Александра К., по его словам, есть мать, бывшая жена и двое детей, а также многочисленные коллеги из Сузунского ЖКХ.

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Как следует из предоставленной Дмитрием Мячковым редакции НГС копии постановления о проведении обыска, 21 октября 2022 года Александр К., «желая отдохнуть от исполнения обязанностей воинской службы, без уважительных причин, самовольно оставил место службы — расположение палаточного лагеря на территории Новосибирского высшего военного командного училища — и убыл в неизвестном направлении».

В соответствии с документом, 28 декабря 2022 года военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ — самовольное оставление места службы продолжительностью свыше одного месяца, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

При этом, как следует из текста постановления, Александр К. был зарегистрирован по домашнему адресу у его матери.

НГС направил запрос в Главное военное следственное управление, чтобы узнать, действительно ли беглого мобилизованного пришли искать по месту регистрации, и если да, почему это произошло только спустя 4 месяца после самовольного оставления службы.

В ноябре 2022 года наши коллеги из «Фонтанки» побеседовали с мобилизованным, который сбежал с передовой и с повинной явился в военное следственное управление.

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