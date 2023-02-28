«Заглянули даже в холодильник»: следователи пришли с обыском к сибирячке — у нее раньше жил беглый мобилизованный

По словам Дмитрия Мячкова, Александр К. прожил у его матери около полугода, но едва женщина узнала, что квартирант минимум дважды судим, выселила его.

— Сотрудники не представились, понятых не было, заглянули даже в шифоньер и холодильник, — рассказал мужчина. — Мама спрашивает у них: «Что вы хотите в холодильнике найти?!» Они отвечают: «Случаи такие были, что прятались в холодильнике». И никто из них ни одного удостоверения не показал! <...> Мама испугалась и растерялась, подписала всё, что они ей дали, даже не зная, что подписывает: без очков не видела.