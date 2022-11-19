История мобилизованного, сбежавшего с передовой и пришедшего с повинной

10 ноября 2022 года молодой человек явился с повинной в Военное следственное управление СК РФ по ЗВО и дал объяснение, что покинул место службы в зоне специальной военной операции на Украине «в связи с тяжелыми обстоятельствами и по состоянию здоровья» (копия явки с повинной есть в распоряжении редакции). Сейчас Никита находится в одной из военных частей Петербурга и проходит военную врачебную комиссию, которая установит, насколько он пригоден к службе, сообщил адвокат Марк Алексеев.

Согласно 338 статье УК РФ, самовольное оставление места службы в условиях ведения боевых действий наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. В то же время военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

