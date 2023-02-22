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Воруют аккумуляторы, сливают бензин: полиция ищет в Новосибирске серийных похитителей

Неудачная попытка попала на камеру

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Неудачная попытка попала на камеры домофона

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В Новосибирске полиция ищет неизвестных, которые сливают топливо в Троллейном жилмассиве, воруют аккумуляторы и другое имущество. В «АСТ-54» выложили видео, на котором двое мужчин идут в сторону машины и после включения сигнализации убегают. Как рассказал подписчик группы, запись сделана во дворе дома № 14 на улице Киевской.

— За эту зиму уже украли, как мне известно, 2 аккумулятора. С 4 машин слили бензин. Сегодня была очередная попытка, но неудачная, — поделился подробностями подписчик «АСТ-54».

В МВД по Новосибирской области начали проверку после публикации видео в социальных сетях, как уточнили в пресс-службе полиции.

Вчера, 21 февраля, полиция начала поиски пострадавших от действий сибиряка, который оскорбляет женщин на улице и снимает свои выходки на видео.

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