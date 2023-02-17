«Дерзкие ребята»: как читатели НГС отреагировали на массовую драку продавцов с покупателями в «Пятерочке»

После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.



В комментариях под новостью многие читатели встали на защиту сотрудников магазина.



— У работников магазина полная материальная ответственность за товар. Учитывая размеры их зарплаты, нет ничего удивительного, что они всеми силами пытались отбить ворованный товар и задержать воров, — отметил читатель под ником «А если подумать».



— А что продавцам оставалось делать. Многие охамели в край — воруют, не стесняясь. Сам неоднократно встречал, — написал TechDIR.

