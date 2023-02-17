«Дерзкие ребята»: как читатели НГС отреагировали на массовую драку продавцов с покупателями в «Пятерочке»

В Новосибирске в магазине «Пятерочка» на Кошурникова произошла массовая драка между покупателями и продавцами. Работники торгового зала подрались с покупателями, заподозрив их в воровстве. В качестве оружия участники конфликта использовали пластиковые корзинки и даже стул. Сотрудникам магазина пришлось обращаться в полицию и к врачам. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются оперативники.
После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
В комментариях под новостью многие читатели встали на защиту сотрудников магазина.
— У работников магазина полная материальная ответственность за товар. Учитывая размеры их зарплаты, нет ничего удивительного, что они всеми силами пытались отбить ворованный товар и задержать воров, — отметил читатель под ником «А если подумать».
— А что продавцам оставалось делать. Многие охамели в край — воруют, не стесняясь. Сам неоднократно встречал, — написал TechDIR.
— Когда эти банды воров заходят и выносят не самый дешёвый товар, и в течение дня это случается не раз и не два, вот тогда никаких денег не хватит, чтобы эти потери перекрывать... Поэтому сотрудники и бьются за товар, так как охранники есть не везде, — отметил Гость.
— Дерзкие ребята. Завтра они так же будут себя вести и на улице. И тот, кто сегодня их оправдывал, завтра может оказаться потерпевшим от действий этих подростков. А сотрудники магазина сделали всё правильно, — написал Dfktynbyf.
Но нашлись и те, кто осудил действия продавцов.
— Не надо забывать, что ни у работников магазина, ни у работников ГБР нет ни каких полномочий задерживать и тем более телесные повреждения наносить подозреваемому в краже, — написал 280121408.
— «Задержать преступников законно, применяя допустимую физическую силу?» А вот нет у них полномочий на это. Бред, конечно, но нет ни у кого права применять физическую силу к кому бы то ни было, — отметил Гость.
— Во-первых, если заподозрили в воровстве, то вызывайте наряд полиции. Задерживать покупателей не имеют права, ограничивать передвижение — тоже. Во-вторых, нет в законодательстве у нас такого понятия, как «кассовая зона», — написал Грязный Рамирес.
— Воровать нехорошо, но в магазине работают агрессивные люди. Все уже забыли, как в магазине обвинили бабушку в воровстве и довели так, что она там и умерла. До приезда полиции. Всех этих работников надо уволить, — написал Гость.
Ранее НГС писал о том, что охранник магазина «Пятерочка» напал на подростка и избежал наказания за это.