Семья из Самары пойдет под суд за похищение 18-летней родственницы и вымогательство

Экс-полицейский работал частным детективом и выследил девушку. Затем родственники насильно увезли ее в Самару. При этом, как следует из материалов дела, обвиняемые применяли к студентке «насилие, опасное для жизни и здоровья»: били ее руками и ногами и распылили в лицо газовый баллончик.

Спустя три дня потерпевшей удалось сбежать, после чего она вернулась в Новосибирск и написала заявление в СК. Самарский дом семьи взяли штурмом, четверых обвиняемых взяли под стражу, пятую, 73-летнюю бабушку потерпевшей, оставили дожидаться суда под домашним арестом.