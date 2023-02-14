Семья из Самары пойдет под суд за похищение 18-летней родственницы и вымогательство

Новосибирские следователи закончили работу над материалами уголовного дела о похищении
Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области и пресс-службе СК.
По данным следствия, мать девушки вместе с братом, сожителем и бабушкой решила похитить дочь-студентку, которая жила в Новосибирске. Родственники хотели заставить девушку отказаться от доли в самарской квартире. Имущество эксперты оценили не менее чем в 1,5 миллиона рублей.
Первая попытка похитить студентку в октябре 2021 года не удалась, но родственники предприняли вторую:
— Не оставив попытку реализовать свой преступный умысел, мать потерпевшей вновь разработала план совершения упомянутого преступления из корыстных мотивов, приискав в качестве подельника бывшего сотрудника правоохранительных органов, проживающего на территории Новосибирска, — сообщили в областной прокуратуре.
Экс-полицейский работал частным детективом и выследил девушку. Затем родственники насильно увезли ее в Самару. При этом, как следует из материалов дела, обвиняемые применяли к студентке «насилие, опасное для жизни и здоровья»: били ее руками и ногами и распылили в лицо газовый баллончик.
Спустя три дня потерпевшей удалось сбежать, после чего она вернулась в Новосибирск и написала заявление в СК. Самарский дом семьи взяли штурмом, четверых обвиняемых взяли под стражу, пятую,
Согласно версии стороны защиты, ни о похищении девушки, ни тем более о вымогательстве речь не шла, а родственники просто беспокоились за студентку:
— Родные думали, что она стала наркоманкой либо попала в опасные сети, потому что раньше была общительной девушкой, а тут замкнулась. Мой подзащитный выяснил, что причина побега Варвары из дома — личные взаимоотношения с женщиной, — рассказывал в декабре 2022 года адвокат Валентин Демиденко, который в деле представляет интересы бывшего сотрудника МВД и частного детектива.
Пятеро обвиняемых стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 126 и части 3 статьи 163 УК РФ (похищение человека и вымогательство), маму, ее приятеля и дядю потерпевшей дополнительно обвинили в покушении на вымогательство, а также разбое и грабеже (имеется в виду эпизод в октябре 2021-го).
Всем членам семьи и помогавшему им частному детективу грозят длительные сроки лишения свободы, разбираться в виновности пятерых обвиняемых будет Советский районный суд Новосибирска.
Ранее в загадочной истории разбирался журналист НГС Павел Тиунов. Он поговорил с защитниками частного детектива и семьи, а еще нашел женщину, с которой якобы жила студентка.