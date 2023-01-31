«Вы че наделали, мужики?» В машине ППС при странных обстоятельствах умер задержанный — видео последних минут его жизни

Житель Свердловской области Сергей Шамрин скончался в машине патрульно-постовой службы. Ему могли сломать шею. В распоряжении наших коллег из E1.RU появилась видеозапись последних минут жизни мужчины. Что происходило на месте происшествия — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Жена погибшего утверждает, что полицейские закинули его в отсек для задержанных вверх ногами и сломали ему шею. Перевернуться в узком замкнутом пространстве высокий мужчина не мог. Когда его достали из автомобиля, он уже не дышал.
— Это случилось в воскресенье, 29 января, около трех часов дня, — рассказала Юлия, жена Сергея Шамрина. — Экипаж ППС выезжал из больницы. Мой муж шел по проезжей части, они остановились. Я это увидела и подбежала. Спросила: «Что случилось?» Мне ответили: «Пьяный ходит. Отвезем в отдел — пусть проспится». Он у меня высокий, 1,89 метра, а отсек для задержанных в уазике очень маленький, места мало. Они сгибают его головой вниз, поднимают ногами вверх и запихивают как в спичечный коробок. Положили ногами вверх и захлопнули обе двери. И в таком положении везли до отдела полиции.
По словам очевидцев, когда мужчину достали из автомобиля, у него еще какое-то время прощупывался пульс. Рядом с Сергеем в этот момент оказалась жена, которая ехала за полицейскими на своей машине. Эти минуты и попали на видеозапись.
— Он синий! Быстро — скорую, быстро скорую! Быстрее! — Юлия рыдает. — Он мертв! У него голова синяя вся! Не видите, что ли? Ребята, помогите, вызывайте скорую быстрее! Посмотрите! Быстро реанимацию вызывайте, чего вы стоите-то! Сереж, Сережа, Сереженька! Сережа, дорогой! Вы че наделали, мужики? Ну зачем?!
До приезда скорой Юлия пыталась самостоятельно привести мужа в чувство — сделала ему искусственное дыхание, массаж сердца. Но ничего не помогло. Приехавшие медики констатировали смерть.
Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). Пока что — против неустановленных лиц.
В полиции не стали комментировать сам факт гибели задержанного мужчины, но рассказали, при каких обстоятельствах всё произошло:
— К сотрудникам полиции обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка, ругается нецензурной бранью, размахивает руками, пытается пройти внутрь — якобы чтобы навестить своего приятеля. Как выяснилось позднее, дебоширом оказался местный житель 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Освободился из мест лишения свободы в 2001 году. Официально трудоустроен не был, — прокомментировал Е1.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.