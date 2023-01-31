«Вы че наделали, мужики?» В машине ППС при странных обстоятельствах умер задержанный — видео последних минут его жизни

— Это случилось в воскресенье, 29 января, около трех часов дня, — рассказала Юлия, жена Сергея Шамрина. — Экипаж ППС выезжал из больницы. Мой муж шел по проезжей части, они остановились. Я это увидела и подбежала. Спросила: «Что случилось?» Мне ответили: «Пьяный ходит. Отвезем в отдел — пусть проспится». Он у меня высокий, 1,89 метра, а отсек для задержанных в уазике очень маленький, места мало. Они сгибают его головой вниз, поднимают ногами вверх и запихивают как в спичечный коробок. Положили ногами вверх и захлопнули обе двери. И в таком положении везли до отдела полиции.

