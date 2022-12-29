Против экс-депутата Госдумы от НСО завели уголовное дело за фейки об армии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы от Новосибирской области Ильи Пономарева*, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, речь идет о деле по распространению фейков — по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».
Также по данным ТАСС, сегодня,
В декабре 2007 года Илья Пономарев* был избран депутатом Госдумы от Новосибирской области. В 2014 году уехал в США. В 2015 году его лишили депутатской неприкосновенности, а еще через год — мандата. На данный момент не проживает в России.
* Илья Пономарев признан в РФ физлицом — иностранным агентом в октябре 2022 года.
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