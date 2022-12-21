Настоящий полковник: как соратника Штельмаха занесло в коррумпированные чиновники — его поймали со взяткой 1,5 млн

Начальника ЦОДД задержали при оперативном сопровождении ФСБ. На опубликованном видео спецоперации видно, что купюры, которые попали в руки Трещёва, оказались мечеными: это говорит о том, что взяткодатель заранее обратился в правоохранительные органы с заявлением на чиновника.



Кто есть господин Трещёв?

Вячеславу Трещёву 48 лет. Он родился в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Известно, что в 1999 году он начал карьеру инспектора ГАИ.



Сначала Трещёв исполнял обязанности стажёра-инспектора, через год стал инспектором спецбатальона ДПС при региональном управлении МВД. В 2003 году получил должность командира взвода.

