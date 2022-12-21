Настоящий полковник: как соратника Штельмаха занесло в коррумпированные чиновники — его поймали со взяткой 1,5 млн

Бывшего замначальника областной Госавтоинспекции Вячеслава Трещёва арестовали на 2 месяца, пока идет расследование дела о взятке в крупном размере. После выхода на пенсию он возглавил «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и на должности руководителя попался на взятке в 1,2 миллиона рублей. Мы собрали всё, что известно о Трещёве и громком коррупционном скандале, случившемся под занавес уходящего года.
Задержание с поличным
Новость о задержании Вячеслава Трещёва появилась вечером 20 декабря. Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что начальника ЦОДД заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Речь шла о полутора миллионах рублей, которые предназначались Трещёву за общее покровительство двух коммерческих фирм в вопросах получения госконтрактов. В результате в руках подозреваемого оказалась часть указанной суммы — 1,2 миллиона рублей. На запястьях Трещёва защелкнулись наручники.
Позже стало известно, что уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было возбуждено 19 декабря. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало официальный релиз. По материалам следствия, в период с августа по декабрь 2022 года Трещёв предложил знакомому предпринимателю помочь получить госконтракты по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе на железнодорожных переездах, а также устройств для распознавания лиц в аэропорту. При этом в релизе указано, что Трещёв потребовал за свои услуги 4 миллиона рублей.
— 19 декабря 2022 года фигурант, находясь в доме по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме
Начальника ЦОДД задержали при оперативном сопровождении ФСБ. На опубликованном видео спецоперации видно, что купюры, которые попали в руки Трещёва, оказались мечеными: это говорит о том, что взяткодатель заранее обратился в правоохранительные органы с заявлением на чиновника.
Кто есть господин Трещёв?
Вячеславу Трещёву 48 лет. Он родился в городе Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Известно, что в 1999 году он начал карьеру инспектора ГАИ.
Сначала Трещёв исполнял обязанности стажёра-инспектора, через год стал инспектором спецбатальона ДПС при региональном управлении МВД. В 2003 году получил должность командира взвода.
Через год его перевели в отдел дорожно-патрульной службы и розыска областного управления ГИБДД, где он за короткое время дослужился до замначальника. В 2006 году Трещёв стал командовать отдельным батальоном ДПС региональной автоинспекции. В 2011 он возглавил аналогичное подразделение при областном главке.
В 2013 году Трещёв получил должность замначальника областного управления ГИБДД. На тот момент управление возглавлял Сергей Штельмах. В 2017 году Трещёв переехал в Томск руководить местной региональной автоинспекцией. В 2021 году после выхода на пенсию в звании полковника он вернулся в Новосибирск, где возглавил «Центр по организации дорожного движения».
Арестовать нельзя освободить
21 декабря задержанного по подозрению в получении крупной взятки Вячеслава Трещёва доставили в Ленинский районный суд. Следователи выступили с ходатайством отправить главу ЦОДД в следственный изолятор на время расследования.
Следователь Восточного межрегионального следственного управления на транспорте отметил, что Трещёв предлагал покровительство двум коммерческим предприятиям — ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП "Интервал"». За свои услуги он попросил всё-таки 1,5 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НПП "Интервал"» организовано 25 ноября 2021 года. Учредитель и генеральный директор — Рымбеков Андрей Рымбекович. Численность сотрудников — 4 человека. Компания участвовала в 12 конкурсах на получение госзаказов на общую сумму 29,2 млн рублей и во всех случаях одержала победы.
ООО «Стройдориндустрия» образовано 19 июля 2018 года. Учредитель и директор — Шлейгер Александр Александрович. Основной род деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По результатам 2021 года выручка компании составила 25,5 млн рублей, прибыль — 3,2 млн рублей. «Стройдориндустрия» — активный участник госзакупок. За всю историю существования компания выиграла 15 конкурсов на общую сумму более 180 млн рублей.
При этом следователь отметил, что полковника нельзя оставить на свободе или отправить под домашний арест, поскольку он может помешать расследованию. Например, надавить на ключевых свидетелей из действующих сотрудников ЦОДД и на взяткодателя, учитывая, что он прекрасно знает, как проводятся оперативные мероприятия.
Еще один аргумент в пользу ареста — отсутствие у Трещёва своего жилья в Новосибирске. При этом следователь отметил, что у главы ЦОДД имеется квартира в Санкт-Петербурге. Силовики опасались, что, освободившись, он мог податься в бега.
Следователь подчеркнул, что вина Трещёва подтверждается объективными доказательствами, главное из которых — показания взяткодателя. Сам полковник от дачи показаний отказался, сославшись на соответствующую статью Конституции.
Ходатайство об аресте поддержал представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Копырин. Он напомнил, что Трещёва задержали с поличным, разговоры о взятке он вел с учетом необходимой конспирации (при помощи приложения FaceTime на iPhone), а также планировал переезд в Санкт-Петербург, поэтому его необходимо отправить в СИЗО.
Сам Трещёв, комментируя требование правоохранителей, заявил, что скрываться от следствия не намерен и даже напротив — готов всячески помогать расследованию. Он подчеркнул, что согласен на домашний арест, который может отбывать в квартире сестры своей супруги, так как своего жилья в Новосибирске у него нет. Адвокат Трещёва Сергей Николаев при этом представил суду заслуги своего подзащитного перед обществом: многочисленные благодарности за отличную службу в структуре ГИБДД.
Судья Юлия Дмитриева, выслушав стороны, пришла к выводу, что Вячеслава Трещёва следует отправить в изолятор. До 18 февраля глава ЦОДД отправится в камеру. Расследование обстоятельств одного из самых громких коррупционных скандалов уходящего года продолжается.
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