Пенсионер из Кольцово насмерть забил сына-пьяницу и закопал его в коробке — как его наказал суд

Новосибирский районный суд сегодня, 8 декабря, вынес приговор 69-летнему мужчине за убийство собственного сына. Пенсионера отправили в колонию строгого режима на следующие 6 лет.
О приговоре рассказали в пресс-службах следственного управления и прокуратуры Новосибирской области.
Тело 42-летнего жителя поселка Кольцово обнаружили в апреле 2022 года, когда начал таять снег. Труп был обмотан скотчем и лежал в картонной коробке. Вскоре следователи вычислили и задержали предполагаемого убийцу — им оказался отец потерпевшего, который устал от постоянного пьянства сына.
— В период времени с 26 по 31 декабря 2021 года виновный, находясь у себя в квартире в Кольцово, на почве длительного противоправного и аморального поведения сына, приискал неустановленный твердый тупой предмет, вошел в комнату, где спал потерпевший, и указанным предметом нанес множественные (не менее 22) удары в область головы и шеи. После чего, завернув тело, вынес его в ближайший лог, — рассказали в прокуратуре.
Сразу после задержания пенсионер во всем признался и дал подробные показания. Суд отправил его под домашний арест. Сегодня меру пресечения пенсионеру изменили и взяли его под стражу в зале суда.
Мужчину признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.
Ранее НГС писал о том, что житель Нижнего Тагила пойдет под суд за убийство в Новосибирске. Он переделал пневматический пистолет и трижды выстрелил в свою жертву.