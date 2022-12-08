Пенсионер из Кольцово насмерть забил сына-пьяницу и закопал его в коробке — как его наказал суд

— В период времени с 26 по 31 декабря 2021 года виновный, находясь у себя в квартире в Кольцово, на почве длительного противоправного и аморального поведения сына, приискал неустановленный твердый тупой предмет, вошел в комнату, где спал потерпевший, и указанным предметом нанес множественные (не менее 22) удары в область головы и шеи. После чего, завернув тело, вынес его в ближайший лог, — рассказали в прокуратуре.