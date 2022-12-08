Полиция возбудила уголовное дело о подделке медсправок в Новосибирске после расследования НГС

Напомним, группа дельцов в Новосибирске несколько лет массово продает поддельные справки о прохождении врачебных комиссий для допуска на работу или вождения автомобиля. Они назначают встречу у крупных торговых центров, обещают «прохождение медкомиссии» вдвое дешевле, чем у реальных врачей, и всего за 15–20 минут. Таким образом можно получить документы для работы в общепите, детском саду или сесть за руль автомобиля при наличии любых противопоказаний. Корреспондент НГС после жалоб читателей в конце ноября сам вышел на махинаторов и на себе проверил, как они работают. Подробности читайте и смотрите в нашем эксперименте, который мы снимали на видео: