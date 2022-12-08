Полиция возбудила уголовное дело о подделке медсправок в Новосибирске после расследования НГС

Заельцовский отдел полиции Новосибирска возбудил уголовное дело по факту продажи поддельных справок после расследования НГС на эту тему. Об этом сообщили в прокуратуре НСО в ответ на заявление редакции о совершении преступления.
— Материалы журналистского расследования о продаже поддельных медицинских справок в Новосибирске послужили поводом для возбуждения уголовного дела по
Журналист НГС передал в прокуратуру и МВД фотографии поддельной медицинской книжки, которая была приобретена в рамках журналистского эксперимента, имена руководителей группы дельцов и иные доказательства незаконной торговли липовыми документами. С журналистом уже связался дознаватель полиции для дачи объяснений в качестве свидетеля по уголовному делу.
Напомним, группа дельцов в Новосибирске несколько лет массово продает поддельные справки о прохождении врачебных комиссий для допуска на работу или вождения автомобиля. Они назначают встречу у крупных торговых центров, обещают «прохождение медкомиссии» вдвое дешевле, чем у реальных врачей, и всего за 15–20 минут. Таким образом можно получить документы для работы в общепите, детском саду или сесть за руль автомобиля при наличии любых противопоказаний. Корреспондент НГС после жалоб читателей в конце ноября сам вышел на махинаторов и на себе проверил, как они работают. Подробности читайте и смотрите в нашем эксперименте, который мы снимали на видео:
В июле 2021 года журналист НГС провел эксперимент, купив поддельный прививочный сертификат о вакцинации против коронавируса. Что из этого вышло, читайте в материале.