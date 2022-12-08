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Полиция возбудила уголовное дело о подделке медсправок в Новосибирске после расследования НГС

Журналист НГС проходит свидетелем, прокуратура также проводит проверку

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Журналист НГС буквально за час получил документы для работы поваром в суши

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Заельцовский отдел полиции Новосибирска возбудил уголовное дело по факту продажи поддельных справок после расследования НГС на эту тему. Об этом сообщили в прокуратуре НСО в ответ на заявление редакции о совершении преступления.

— Материалы журналистского расследования о продаже поддельных медицинских справок в Новосибирске послужили поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ (подделка официального документа) 30 ноября 2022 года дознавателем отдела полиции № 3 «Заельцовский». Кроме того, дополнительная информация, поступившая от редакции НГС о лицах, возможно причастных к совершению преступлений, направлена прокурору Заельцовского района для организации проверки при расследовании уголовного дела, — сообщили НГС в прокуратуре.

Журналист НГС передал в прокуратуру и МВД фотографии поддельной медицинской книжки, которая была приобретена в рамках журналистского эксперимента, имена руководителей группы дельцов и иные доказательства незаконной торговли липовыми документами. С журналистом уже связался дознаватель полиции для дачи объяснений в качестве свидетеля по уголовному делу.

Напомним, группа дельцов в Новосибирске несколько лет массово продает поддельные справки о прохождении врачебных комиссий для допуска на работу или вождения автомобиля. Они назначают встречу у крупных торговых центров, обещают «прохождение медкомиссии» вдвое дешевле, чем у реальных врачей, и всего за 15–20 минут. Таким образом можно получить документы для работы в общепите, детском саду или сесть за руль автомобиля при наличии любых противопоказаний. Корреспондент НГС после жалоб читателей в конце ноября сам вышел на махинаторов и на себе проверил, как они работают. Подробности читайте и смотрите в нашем эксперименте, который мы снимали на видео:

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Кстати, при получении липовых заключений врачей мы наткнулись на других клиентов аферистов

Видео: Виктор Бобровников

В июле 2021 года журналист НГС провел эксперимент, купив поддельный прививочный сертификат о вакцинации против коронавируса. Что из этого вышло, читайте в материале.

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