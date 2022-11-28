Как я стал поваром за 75 минут. Продажа липовых медсправок поставлена на поток в Новосибирске — видеоэксперимент НГС

Медкомиссия за 15 минут

Читатель НГС на условиях анонимности рассказал о поставленной на поток торговле поддельными справками с результатами медицинских обследований. Сам он купил заключение о прохождении врачебной комиссии для водительского удостоверения, но обман вскрылся, и теперь у человека проблемы.



— Я из-за этой истории нажил себе кучу проблем и сейчас страшно жалею, что купил «липу», а не пошел к настоящим врачам. Но что сделано, то сделано. Может быть, моя информация поможет вам вскрыть это осиное гнездо, прошу не называть моих данных, — заявил читатель НГС, предоставив редакции 5 телефонных номеров группы людей, которая на потоке занимается оформлением поддельных документов.