Как я стал поваром за 75 минут. Продажа липовых медсправок поставлена на поток в Новосибирске — видеоэксперимент НГС

Группа дельцов в Новосибирске несколько лет массово продает поддельные справки о прохождении врачебных комиссий для допуска на работу или вождения автомобиля. Они назначают встречу у крупных торговых центров, «прохождение медкомиссии» вдвое дешевле, чем у реальных врачей, и занимает всего 15–20 минут. Таким образом можно получить документы для работы в общепите, детском саду или сесть за руль автомобиля при наличии любых противопоказаний. Корреспондент НГС Виктор Бобровников после жалоб читателей сам вышел на махинаторов и на себе проверил, как они работают. Подробности читайте и смотрите в нашем эксперименте.
Медкомиссия за 15 минут
Читатель НГС на условиях анонимности рассказал о поставленной на поток торговле поддельными справками с результатами медицинских обследований. Сам он купил заключение о прохождении врачебной комиссии для водительского удостоверения, но обман вскрылся, и теперь у человека проблемы.
— Я из-за этой истории нажил себе кучу проблем и сейчас страшно жалею, что купил «липу», а не пошел к настоящим врачам. Но что сделано, то сделано. Может быть, моя информация поможет вам вскрыть это осиное гнездо, прошу не называть моих данных, — заявил читатель НГС, предоставив редакции 5 телефонных номеров группы людей, которая на потоке занимается оформлением поддельных документов.
Мы решили не строить из себя журналистов и не стали задавать дельцам умных вопросов о том, считают ли они свою деятельность законной. Виктор Бобровников представился обычным горожанином, которому очень нужна работа. Звоним на один из предоставленных номеров, говорим, что нам необходима санитарная книжка.
— Вам продлить или новую? Новую? Тогда вам нужно купить лицензированную санитарную книжку, единственное место продажи в Новосибирске — в Роспотребнадзоре, на ул. Спартака, 8д. С книжкой приезжаете на Красный проспект, 101 (ТЦ «Ройял Парк»), отдаете 1300 рублей курьеру и получаете документ спустя минут 15–20, — сообщил оператор журналисту НГС в образе покупателя.
Отправляемся домой за фотографией на санитарную книжку, потом — едем на Спартака, 8д. Стоимость документа — 330 рублей, необходимо указать место работы. Пишем первое, что приходит на ум: повар в ООО «Империя Суши».
— Вам необходимо пройти врачебную комиссию, а после этого — пройти профессиональную подготовку и гигиеническую аттестацию. Вот вам листочек, на котором есть необходимая ссылка, — так проинструктировал без пяти минут повара сотрудник Роспотребнадзора при выдаче книжки.
Врачи из будущего
С документом отправляемся на встречу с курьером в указанное место: да, встреча прямо на улице около «Ройял Парка». Курьер берет книжку, говорит приходить с деньгами на то же место через 15 минут. В назначенное время мужчина привозит заполненный документ. В нём — с десяток записей от специалистов медицинского центра «Мед Проф»: прохождение нарколога, невролога, дерматолога, отрицательные результаты обследования на туберкулез, паратифы, сальмонеллы, шигеллы, яйца гельминтов и стафилококк.
— Вы уже прошли профессиональную и гигиеническую подготовку и аттестацию, вот голограмма. Не обращайте внимания на даты, они проставлены так, чтобы не было подозрений, — сообщил курьер при обмене денег на заполненный документ. В нём действительно есть записи из будущего — контрольная закупка выполнена 24 ноября, ряд обследований датирован 30-м числом. Журналистский эксперимент НГС смонтирован в наглядное видео.
С учетом транспортной логистики (редакция — дом — Роспотребнадзор — «Ройял Парк»), на получение санитарной книжкой ушло 75 минут. Естественно, на реальное прохождение специалистов и аттестацию уйдет больше времени, и обойдется это дороже.
В МЦ «Мед Проф» отрицают любые связи с мошенниками, торгующими поддельными справками.
— Эта схема поставлена на поток, работает года три. Они по очереди используют поддельные печати медицинских центров, которые проводят подобные обследования. У них вдвое дешевле и быстрей, поэтому народ к ним и идет. Сейчас используют якобы наши печати, потом через какое-то время подставляют коллег: «Астромед», «Сирену», «СВ Профи Плюс» — и по новому кругу. Отмечу, что на фотографиях вашей санитарной книжки проставлены печати, которые мы сейчас не используем: мы регулярно вносим в оттиск изменения, чтобы отличать наши обследования от поддельных, — заявил НГС директор МЦ «Мед Проф» Владимир Тимофеев.
100 000 в неделю
Юрист правового центра «Алмаз» Семен Тюменцев проводил свое расследование деятельности группы. Ему даже удалось пообщаться с бывшим сотрудником, который рассказал о специфике этого бизнеса.
— Всё гениальное просто: слепки печатей настоящих новосибирских медицинских центров подделываются кустарным способом, меняются, когда медики вносят изменения в свои оттиски. Команда состоит из операторов (как правило, девушек, работающих из дома), курьеров (обычно это студенты) и исполнителей, которые находятся на конспиративной квартире. Таких квартир три: одна — у «Ройял Парка», другая — у ТЦ «Галерея», третья — на площади Маркса. Курьер приезжает к условленному месту, забирает документ и едет на квартиру к исполнителю — ставить липовые печати и подписи врачей, — цитирует Тюменцев сказанное бывшим членом группы махинаторов.
По словам экс-сотрудника группировки, курьерам платят по 60 000 в месяц, рабочий день — с 10:00 до 16:00 по будням. Зарплаты операторов он не знает. Общий доход со всех трех точек — около ста тысяч рублей в неделю, утверждает бывший сотрудник липовой конторы.
— Иерархия выглядит следующим образом: руководитель занимается организационными и кадровыми вопросами. У него есть юрист, который инструктирует сотрудников и решает проблемы с законом. Курьеров периодически задерживают, поэтому они не носят печати с собой. На допросах включают дурака и выходят сухими из воды, — также рассказал бывший член справочной группы (редакция располагает аудиозаписью его показаний).
Юрист Семен Тюменцев утверждает, что группировка таким способом действует в Новосибирске более пяти лет.
— Правоохранителям не очень интересно этим заниматься: вскрыть подноготную и доказать умысел — дело непростое. Статья 327 УК («Подделка документов») — преступление небольшой тяжести, дают до двух лет. Это не рейтинговая статья для силовиков: они немного постращали подобных жуликов во времена ковидных ограничений, после чего их активность в этом направлении резко снизилась, — заявил НГС Тюменцев. — Может, вам удастся переломить эту нездоровую тенденцию.
Из-за мошенников в Новосибирске ежедневно появляются липовые повара с не выявленными заболеваниями, водители, которые не смогли бы, но «прошли» врачебную комиссию, сотрудники детских и юношеских образовательных учреждений, которых не осматривали врачи на предмет противопоказаний. Этот список можно продолжать, и социальные последствия выдачи липовых справок очевидны.
НГС обратился в МВД по Новосибирской области в связи с выявленным фактом аферы, приложив к заявлению собранные в рамках журналистского расследования материалы. Отметим, что мы выяснили больше, чем отражено в тексте, в том числе и личности организаторов. Подобное обращение направлено и в региональную прокуратуру.
В июле 2021 года журналист НГС провел эксперимент, купив поддельный прививочный сертификат от коронавируса. Что из этого вышло, читайте в материале.