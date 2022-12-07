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Из-за гибели нерожденного ребенка в Новосибирске возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в июне этого года

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Следователи проводят комплекс экспертиз

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В Новосибирске в родильном доме у беременной пациентки погиб нерожденный ребенок. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).

— По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего с целью определения следственным путем своевременности и качества оказания женщине медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Расследование дела продолжается.

Четырехмесячный ребенок скончался в Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска. СКР возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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