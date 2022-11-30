Взятка в 20 тысяч рублей: подробности задержания участкового в Нижней Ельцовке

Следователи новосибирского СК сообщили о том, кто и почему жестко скрутил участкового инспектора возле дома № 1 на улице Экваторной в Советском районе Новосибирска.

По данным ведомства, оперативники Управления собственной безопасности МВД задержали своего коллегу по подозрению в получении взятки.

