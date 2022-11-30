Взятка в 20 тысяч рублей: подробности задержания участкового в Нижней Ельцовке

Следователи новосибирского СК сообщили о том, кто и почему жестко скрутил участкового инспектора возле дома
По данным ведомства, оперативники Управления собственной безопасности МВД задержали своего коллегу по подозрению в получении взятки.
— По версии следствия, днем 29 ноября 2022 года сотрудник полиции получил взятку в размере 20 тысяч рублей, находясь при исполнении должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе областного следственного управления СК. — Установив, что мужчина проживает без регистрации по месту жительства в этой квартире, он предложил за взятку не составлять в отношении него административный протокол.
Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».
— Должностное лицо было задержано подразделением собственной безопасности полицейского Главка с поличным при совершении противоправного деяния, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Полицейские также добавили, что если вина участкового подтвердится, он будет уволен.
По материалам оперативников следственными органами принято процессуальное решение.
Задержание произошло накануне утром, очевидец снял его на видео. Мужчина рассказал НГС, что услышав крики, спросил, что происходит, и якобы получил ответ:
— Они говорят: «задерживаем участкового». Достали корочки, показали нам наверх и говорят: «служба собственной безопасности» [...] Потом, когда они его подняли и держали за руки, он растаптывал [выпавшие] деньги, пятитысячные купюры (я не знаю, сколько конкретно, не видно было). Он их растаптывал ногами и кричал, что это не его, — добавил очевидец. — Он был полностью в форме, сзади — дубинка.
Если вина участкового подтвердится, ему грозит от 3 до 8 лет колонии и штраф в 40 раз больше взятки.
В прошлом году НГС рассказывал, какие взятки берут новосибирские гаишники и за что.