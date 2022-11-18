Инвалида отправили в психбольницу на месяц: он отказался от признания в поджоге баннеров в поддержку СВО

Подозреваемого в поджоге двух баннеров в поддержку СВО инвалида из Краснообска Дмитрия Каримова отправили на принудительное обследование психического состояния здоровья. Ранее Дмитрий отказался от признания в преступлениях, заявив, что показания дал под давлением. Об этом НГС рассказал его адвокат Юрий Голубицкий.
— Отправка Каримова в психдиспансер обосновывается ходатайством следователя по уголовному делу. Мы считаем это необоснованной мерой: Дмитрий — только подозреваемый, его вина ничем не доказана. У нас же есть неоспоримые доказательства его непричастности к поджогу баннеров, — заявил НГС Голубицкий.
По его словам, инвалиду предстоит пробыть в медучреждении минимум месяц.
Утром 14 октября Дмитрий Каримов был задержан по пути из дома в колледж. Встреча с неизвестными в масках в его изложении напоминает специальную операцию по обезвреживанию опасного преступника.
— Их было человек пять, все в масках. Они затолкали меня в машину, прижали к полу ногами. Повезли в лес, начали пугать и бить электрошокером. Убеждали признаться в поджоге баннера на Доме ученых. Я кричал, звал на помощь, говорил, что этого не делал! Они мне сказали, что расстреляют по законам военного времени, и предложили передать последние слова родителям. Я испугался до смерти и сказал, что во всём сознаюсь, — рассказал Каримов НГС.
Сознался Дмитрий сразу в двух поджогах баннеров в поддержку СВО: в сентябре и августе. Вернувшись домой из отдела полиции, он продемонстрировал ожоги и ссадины на теле: их зафиксировали медики из Областного бюро судебной экспертизы.
Парень утверждает, что ожоги у него от электрошокера. Он публично отказался от своих признательных показаний, заявив о применении пыток.
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Каримов — инвалид третьей группы по тугоухости и имеет серьезные проблемы с координацией (нарушение функций центральной нервной системы с детства). В материалах уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества фигурирует видеозапись одного из поджогов. На кадрах виден поджигатель, который сначала запрыгнул на перила, а после акта вандализма ловко спрыгнул и пустился наутек. Он был в очках, у Дмитрия есть похожие.
— В материалах уголовного дела нет существенных доказательств, свидетельствующих о причастности Каримова к поджогам, кроме его признательных показаний. Каримов из-за своих особенностей не может двигаться так, как реальный поджигатель (судя по кадрам с камер), у них совершенно разное телосложение. Мы настаиваем на непричастности Дмитрия к поджогу и на незаконности получения его признания, — ранее заявил НГС Юрий Голубицкий.
Теперь медики будут выяснять степень вменяемости Каримова, вопрос о которой раньше не возникал.
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