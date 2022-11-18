Инвалида отправили в психбольницу на месяц: он отказался от признания в поджоге баннеров в поддержку СВО

— Их было человек пять, все в масках. Они затолкали меня в машину, прижали к полу ногами. Повезли в лес, начали пугать и бить электрошокером. Убеждали признаться в поджоге баннера на Доме ученых. Я кричал, звал на помощь, говорил, что этого не делал! Они мне сказали, что расстреляют по законам военного времени, и предложили передать последние слова родителям. Я испугался до смерти и сказал, что во всём сознаюсь, — рассказал Каримов НГС.



Сознался Дмитрий сразу в двух поджогах баннеров в поддержку СВО: в сентябре и августе. Вернувшись домой из отдела полиции, он продемонстрировал ожоги и ссадины на теле: их зафиксировали медики из Областного бюро судебной экспертизы.

