«Вывезли в лес и начали бить электрошокером». Инвалид заявил, что под пытками признался в поджоге баннера за СВО

22-летний инвалид из Краснообска Новосибирской области признался в поджоге баннера в поддержку специальной операции на одном из зданий города. Он утверждает, что признательные показания из него выбили, угрожая расстрелом по законам военного времени. На теле у Дмитрия Каримова, как он заявляет, следы от истязаний: он говорит, его пытали люди в масках. Инвалид написал отказ от признания и настаивает на своей непричастности к поджогу, так как в ночь происшествия вообще не покидал дом. 17 ноября его принудительно направят в стационар — проверить психическое здоровье. Подробности — в материале корреспондента НГС Виктора Бобровникова.
Утром 14 октября Дмитрий Каримов был задержан по пути из дома в колледж. Встреча с неизвестными в масках в его изложении напоминает специальную операцию по обезвреживанию опасного преступника.
— Их было человек пять, все в масках. Они затолкали меня в машину, прижали к полу ногами. Повезли в лес, начали пугать и бить электрошокером. Убеждали признаться в поджоге баннера на Доме ученых. Я кричал, звал на помощь, говорил, что этого не делал! Они мне сказали, что расстреляют по законам военного времени и предложили передать последние слова родителям. Я испугался до смерти и сказал, что во всём сознаюсь, — рассказал Каримов НГС.
Само происшествие случилось еще в ночь на 30 сентября, когда на Доме ученых в Краснообске (в 15 минутах пешком от дома Каримова) неизвестный сжег баннер в поддержку специальной военной операции на Украине. 1 ноября следователь отдела полиции «Новосибирский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 «Умышленное повреждение чужого имущества», а говоря по-простому «Поджог», подозреваемым которому стал проходить Дмитрий (копия постановления о возбуждении уголовного дела имеется в распоряжении НГС). Потерпевшим значится Сибирское отделение СО РАН, ущерб составил
— В день задержания сына в нашей квартире проходил обыск: изъяли компьютер и носители информации. Диму вернули домой поздно вечером: он сказал, что сознался в двух поджогах баннеров, оказывается, в августе тоже ночью был подобный инцидент. Мы живем вместе, и я прекрасно знаю, что он не выходил из дома в позднее время суток в те даты. Признательные показания выбили, — заявила НГС мать Дмитрия Екатерина.
В Новосибирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы у Каримова диагностировали на руках и ногах кровоподтеки и ссадины от воздействия тупых предметов, ссадины и ожоги на голенях (заключение есть в распоряжение НГС). Парень утверждает, что ожоги у него от электрошокера, эти и другие травмы — следствие допроса с пристрастием. Он публично отказался своих признательных показаний, заявив о применении пыток.
В материалах уголовного дела фигурирует запись с камер наблюдения (есть в распоряжении НГС), на ней — поджог одного из двух баннеров и вандал, который сначала залез на перила, а после ловко спрыгнул и пустился наутек. На мужчине были очки, у Дмитрия есть похожие. Однако сам он указывает на свои серьезные проблемы с координацией: помимо инвалидности 3-й группы по тугоухости у Каримова с детства нарушены функции центральной нервной системы.
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— В материалах уголовного дела нет существенных доказательств, свидетельствующих о причастности Каримова к поджогам, кроме его признательных показаний. Каримов из-за своих особенностей не может двигаться так, как реальный поджигатель (судя по кадрам с камер), у них совершенно разное телосложение. Мы настаиваем на непричастности Дмитрия к поджогу и на незаконности получения его признания, — заявил НГС адвокат подозреваемого Юрий Голубицкий.
По словам адвоката, 17 ноября по инициативе следствия будет назначена амбулаторная экспертиза психического состояния здоровья Дмитрия Каримова. Медики будут выяснять степень его вменяемости, вопрос о которой раньше не возникал.
— Наша жизнь буквально разделилась на до и после дня задержания, как бы банально это не звучало. Мой сын морально и физически пострадал, ни он, ни я больше не чувствуем себя в безопасности. С учебой тоже пошло шиворот-навыворот. На допросы дергают, в больницу его сейчас положат непонятно на сколько. И если его осудят — это же шрам на всю жизнь за преступление, которого он не совершал, — сказала НГС мать Дмитрия.
В пресс-службе МВД Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о деле Дмитрия Каримова. В случае получения ответа на запрос редакции материал будет дополнен.
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