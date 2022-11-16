«Вывезли в лес и начали бить электрошокером». Инвалид заявил, что под пытками признался в поджоге баннера за СВО

Утром 14 октября Дмитрий Каримов был задержан по пути из дома в колледж. Встреча с неизвестными в масках в его изложении напоминает специальную операцию по обезвреживанию опасного преступника.



— Их было человек пять, все в масках. Они затолкали меня в машину, прижали к полу ногами. Повезли в лес, начали пугать и бить электрошокером. Убеждали признаться в поджоге баннера на Доме ученых. Я кричал, звал на помощь, говорил, что этого не делал! Они мне сказали, что расстреляют по законам военного времени и предложили передать последние слова родителям. Я испугался до смерти и сказал, что во всём сознаюсь, — рассказал Каримов НГС.

