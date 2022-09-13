Отцу троих детей дали 12 лет колонии за извращения. Он утверждает, что признание выбили под пытками
Преступление длилось
— С меня сдернули штаны и бросили на пол. Я оказался голым ниже пояса, было очень холодно. Мне изложили суть показаний потерпевших и требовали, чтобы мои показания соответствовали им. Сотрудник приложил плоский предмет к моему лицу в районе уха и начал наносить удары по нему. В голове появился шум, я оглох на левое ухо. Я не понимал, почему мне задают такие странные вопросы: где мой парик, когда я брился и где сейчас мой отец. Сотрудник стал искать «палку-жопотычку» и угрожал вставить ее мне в анальное отверстие, угрожал током. Меня уверяли, что если мои слова подтвердят показания потерпевших, то всё закончится, — написал своей жене Михаил Губин из СИЗО.
Полицейские пишут, что всё было иначе: Михаил сопротивлялся, поэтому к нему применили насилие. Пытался задушить себя через лавочку и бился головой о стены.
Туда он попал вот за что: 120 секунд его машина простояла напротив детской площадки. Михаил утверждает, что он остановился пописать, силовики — совершить преступление сексуального характера: показал детям член, чтобы проверить сексуальное влечение к ним. За эти две минуты Губин получил
72.RU разбирается, что не так в этой запутанной истории, почему могли обвинить Михаила, что говорят свидетели и как сейчас живет семья Губиных.
Михаила Губина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье 132. Его назвали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к детям. Губин с приговором не согласен. Апелляцию будут рассматривать в конце сентября.
«Обычный воскресный день»
Письмо Михаила, данные экспертизы и материалы дела предоставлены его супругой Татьяной Губиной.
12 сентября прошлого года Михаил строил теплицу. Жена попросила мужа съездить за лекарствами. Михаил согласился и поехал до аптеки. На обратном пути он заехал в микрорайон Казарово.
Когда увидел мечеть, развернулся, проехал около 200 метров и остановился у кирпичной стены. Он приоткрыл машину и, как сам утверждает, сидя в салоне, справил нужду на дорогу, потому что терпеть не мог. Напротив, за железным забором, на площадке играли маленькие девочки с братом. Красный Matiz стоял напротив детей две минуты. В это время одна девочка заметила Михаила и подошла ближе. Остальные продолжили играть.
— Когда он вернулся, мне не показалось, что он выглядел как-то по-другому. Всё было как обычно, — рассказывает Татьяна Губина, жена Михаила.
После к семье пришли друзья, они все вместе проводили вечер. Ближе к 22:00 в калитку постучались. Михаил вышел открывать дверь, а Татьяна стояла в коридоре.
— Я подождала несколько минут и вышла посмотреть, куда пропал муж. Но там уже никого не было. Сначала подумала, что соседям какая-то помощь понадобилась: всякое бывает. Еще немного подождали — и стала звонить мужу. Оказалось, что телефон он оставил дома. Мы забеспокоились, — рассказывает жена Михаила.
Пока жена искала мужа, Михаил уже находился в СИЗО. Он вспоминает, как его увозили в отдел.
— Один из мужчин сказал, что я задержан. Он развернул меня спиной, вытянул ремень из моих джинсов, обмотал им запястья моих рук, наклонил меня лицом вниз, натянул капюшон кофты мне на лицо. Меня спросили: везти сразу в лес или на допрос? В мою сторону звучали нецензурная брань и угрозы всю дорогу, — описывает момент задержания Михаил.
Примерно через три часа в дом, где находилась Татьяна, пришли следователи. Тогда они изъяли компьютеры, флешки и личные вещи Михаила. Женщина в это время не понимала, что происходит и почему ей задают вопросы про мужа.
— Тогда я не знала, что даю показания против своего мужа. Я имела право их не давать. Они спрашивали, как прошел день, чем занимался муж, куда ездил и на чём. О чём конкретно идет речь, понять было нельзя. Потом был обыск. Изъяли компьютер детский, компьютер рабочий мужа, его телефон, — говорит Татьяна.
СИЗО, пытки и признание
С родными жена Михаила обзванивала все отделы полиции Тюмени. Выяснилось, что муж сидит в административной камере ОП
— Когда я его увидела, это зрелище было страшное. У него был огромный синяк под глазом, было очень много синяков за ушами, лицо опухшее. Было видно, что он в шоке. Он сказал, что подрался с сокамерником. Потом, когда мы смогли связаться с ним в СИЗО, он сказал, что на тот момент в кабинете находились люди, которые его избивали. Через несколько дней мы получили от него письмо — срочно прислать адвоката. Через него он передал письмо о том, что с ним произошло. Он рассказал, что его избивали, от него требовали признательных показаний по преступлению, которого не совершал. Конкретно его подводили к
В это время, как написал Михаил в письме, несколько полицейских устроили ему пытки. По словам мужчины, его били палкой, после чего перестало слышать ухо и начались галлюцинации.
— Меня мучила головная боль, бред и галлюцинации, жажда. Я понимал, что больше не выдержу такого допроса, и не желал испытывать ток, которым мне угрожали. Я сложил в голове версию событий, соответствующую показаниям потерпевших, — рассказывает в письме Михаил.
В письме Губин говорит, что после ночи пыток его повели в кабинет начальника. Силовик, по словам Михаила, проникся сочувствием и пообещал, что после признания его отпустят домой и дадут условный срок. Доверившись полицейскому, он решил сказать неправду — только для того, чтобы отпустили, утверждает Михаил. Но этого не случилось.
— Я открыл водительскую дверь, расстегнул ширинку, достал половой член, взял его в руки. При этом смотрел на девочек. Одна из них увидела, сказала другой, обе начали смотреть. В это время приподнимал свой половой член, чтобы добиться эрекции. При этом девочки начали смеяться и убежали. Дальше я обратно застегнул ширинку, стало неловко, возбудиться не получилось, — такие показания тогда дал Михаил.
Не сказала правду
На площадке в тот день, 12 сентября, играли две девочки и мальчик:
Имена детей и их родителей изменены. Цитаты родителей девочек взяты из документов, предоставленных Татьяной Губиной.
Алина не поняла, что делает мужчина в машине. Она прибежала домой вместе с сестрой и братом и рассказала всё маме. Девочка объяснила, что возле дома стоит красное авто, в котором «дядя держит свой половой орган». Мама заявила в полицию. Детей с родителями вызвали на допрос, и в первый раз ребята не смогли объяснить, что Михаил писал. Дети описали человека в красной машине как старого и лысого, что совсем не подходит к описанию
Были еще и следующие допросы, где Алина уже объяснила, что незнакомец мочился. Но это показание никакой роли не сыграло.
— Дети были напуганы, удивлены, я была в шоке. Первые два часа я вообще не знала, что делать. Когда начали обсуждать подробно, дочка сказала, что видела, как он мочился. Раньше она не говорила этого, — рассказала на суде мама Алины.
Она объяснила, что ее напугала эта ситуация, потому что недавно была громкая история с Настей Муравьёвой — школьницей, которую изнасиловали и убили. Позже мама Алины призналась, что во время второго допроса следователь посоветовала дочке придерживаться первых показаний. Мама второй девочки сказала, что вообще не обсуждала эту ситуацию с дочерью.
Помимо признательных показаний Михаила и объяснения детей, в деле есть очевидец. Водитель «Газели» проезжал мимо красного Matiz Губина, когда тот стоял у забора. Открытая дверь легковушки могла помешать проезду газелиста, и поэтому он обратил внимание на дорогу — на асфальте заметил мокрое пятно возле двери.
— Возле водительской двери увидел лужу. Лужа была, но я не знаю, что это, — рассказал водитель на суде.
Михаил Губин: музыкант и программист
37-летний Михаил Губин работал программистом. Он увлекается игрой на барабанах и музыкой. Татьяна описывает мужа как спокойного, доброго и отзывчивого человека. Вместе они уже
— Представить то, что он мог это совершить, нереально. У него много друзей. Ни один человек не мог поверить, что Миша даже подумать может о таком. Мы всегда мечтали о большой семье, чего и достигли: у нас трое детей. Мечтали о своем доме — взяли его в ипотеку. Но, к сожалению, сейчас я одна ее плачу. Мы не успели поездить по миру, — рассказывает про мужа Татьяна.
Психологическая экспертиза заключила, что у Михаила нет никаких нарушений. Врачи отметили в его характере стремление избегать конфликтов и ориентироваться на общепринятые нормы поведения. Эксперты сделали вывод, что сексуальных расстройств у мужчины не наблюдается.
— Расстройств сексуального влечения, в том числе педофилии, у Губина не обнаружено, — заключили эксперты.
Приговор и попытки заявить на полицейских
28 апреля 2022 года Центральный районный суд Тюмени признал Михаила Губина виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Ему назначили
Также в содержании приговора есть заключение эксперта: на футболке Михаила с длинными рукавами (она лежала в корзине для стирки) нашли сперматозоиды. На руле красного авто обнаружили биологические следы. Зачем это включили в дело и какое отношение одежда из корзины имеет к ситуации в целом, Татьяна до сих пор не поняла. На одежде, в которой был
В документе указано, что доводы Губина о применении пыток судом проверялись, но не нашли подтверждения. Также поставили под сомнение правдивость слов Михаила. В протоколе написано, что сначала на допросе он объяснял: в Казарово заехал, чтобы справить нужду, а на суде этот факт стал отрицать и говорить, что поехал по этой дороге, чтобы объехать пробку. Следствие посчитало, что так обвиняемый пытается выстроить линию защиты.
Татьяна на протяжении года пишет во все инстанции — генеральному прокурору, уполномоченному по правам человека, в Следственный комитет — с просьбой еще раз разобраться в деле. Для нее эта история еще не закончилась. В сентябре состоится рассмотрение апелляционной жалобы.
— Моя жизнь превратилась в нескончаемые попытки добиться того, чтобы нас услышали. Приходится постоянно обращаться в инстанции, получать ответы на письма и как-то на них реагировать. По сути, это охота на ведьм. Это легкие статьи, по которым человека можно обвинить без особых доказательств. Когда дело касается детей, на всё закрывают глаза. У человека прекрасные характеристики, у него собственные дети, по отношению к которым он никогда не проявлял подобных наклонностей. Даже никто не поставил машину на то место, чтобы понять, что там вообще видно. Следственного эксперимента не было. По сути, для кого-то это возможность получить звездочки, продвинуться по службе, — говорит Татьяна Губина.
Друзья Михаила даже создали петицию, в которой собирают подписи в его поддержку. Всего документ подписали около тысячи человек.
Татьяна Губина в первый раз после задержания смогла встретиться с мужем через
До этого мы писали про мужчину, которого обвиняют по аналогичной статье. Пассажир поезда приставал к несовершеннолетней девочке. При этом сексуального насилия не было. В результате Тобольский районный суд назначил мужчине наказание в виде