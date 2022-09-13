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Отцу троих детей дали 12 лет колонии за извращения. Он утверждает, что признание выбили под пытками

Преступление длилось 2 минуты, пока машина Михаила стояла возле детской площадки

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Михаила приговорили к 12 годам колонии строгого режима

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— С меня сдернули штаны и бросили на пол. Я оказался голым ниже пояса, было очень холодно. Мне изложили суть показаний потерпевших и требовали, чтобы мои показания соответствовали им. Сотрудник приложил плоский предмет к моему лицу в районе уха и начал наносить удары по нему. В голове появился шум, я оглох на левое ухо. Я не понимал, почему мне задают такие странные вопросы: где мой парик, когда я брился и где сейчас мой отец. Сотрудник стал искать «палку-жопотычку» и угрожал вставить ее мне в анальное отверстие, угрожал током. Меня уверяли, что если мои слова подтвердят показания потерпевших, то всё закончится, — написал своей жене Михаил Губин из СИЗО.

Полицейские пишут, что всё было иначе: Михаил сопротивлялся, поэтому к нему применили насилие. Пытался задушить себя через лавочку и бился головой о стены.

Туда он попал вот за что: 120 секунд его машина простояла напротив детской площадки. Михаил утверждает, что он остановился пописать, силовики — совершить преступление сексуального характера: показал детям член, чтобы проверить сексуальное влечение к ним. За эти две минуты Губин получил 12 лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы.

72.RU разбирается, что не так в этой запутанной истории, почему могли обвинить Михаила, что говорят свидетели и как сейчас живет семья Губиных.

Михаила Губина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье 132. Его назвали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к детям. Губин с приговором не согласен. Апелляцию будут рассматривать в конце сентября.

«Обычный воскресный день»


Письмо Михаила, данные экспертизы и материалы дела предоставлены его супругой Татьяной Губиной.

12 сентября прошлого года Михаил строил теплицу. Жена попросила мужа съездить за лекарствами. Михаил согласился и поехал до аптеки. На обратном пути он заехал в микрорайон Казарово.

Когда увидел мечеть, развернулся, проехал около 200 метров и остановился у кирпичной стены. Он приоткрыл машину и, как сам утверждает, сидя в салоне, справил нужду на дорогу, потому что терпеть не мог. Напротив, за железным забором, на площадке играли маленькие девочки с братом. Красный Matiz стоял напротив детей две минуты. В это время одна девочка заметила Михаила и подошла ближе. Остальные продолжили играть.

— Когда он вернулся, мне не показалось, что он выглядел как-то по-другому. Всё было как обычно, — рассказывает Татьяна Губина, жена Михаила.

Татьяна долго не понимала, за что задержали ее мужа

Татьяна долго не понимала, за что задержали ее мужа

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После к семье пришли друзья, они все вместе проводили вечер. Ближе к 22:00 в калитку постучались. Михаил вышел открывать дверь, а Татьяна стояла в коридоре.

— Я подождала несколько минут и вышла посмотреть, куда пропал муж. Но там уже никого не было. Сначала подумала, что соседям какая-то помощь понадобилась: всякое бывает. Еще немного подождали — и стала звонить мужу. Оказалось, что телефон он оставил дома. Мы забеспокоились, — рассказывает жена Михаила.

Пока жена искала мужа, Михаил уже находился в СИЗО. Он вспоминает, как его увозили в отдел.

— Один из мужчин сказал, что я задержан. Он развернул меня спиной, вытянул ремень из моих джинсов, обмотал им запястья моих рук, наклонил меня лицом вниз, натянул капюшон кофты мне на лицо. Меня спросили: везти сразу в лес или на допрос? В мою сторону звучали нецензурная брань и угрозы всю дорогу, — описывает момент задержания Михаил.

Примерно через три часа в дом, где находилась Татьяна, пришли следователи. Тогда они изъяли компьютеры, флешки и личные вещи Михаила. Женщина в это время не понимала, что происходит и почему ей задают вопросы про мужа.

— Тогда я не знала, что даю показания против своего мужа. Я имела право их не давать. Они спрашивали, как прошел день, чем занимался муж, куда ездил и на чём. О чём конкретно идет речь, понять было нельзя. Потом был обыск. Изъяли компьютер детский, компьютер рабочий мужа, его телефон, — говорит Татьяна.

СИЗО, пытки и признание


С родными жена Михаила обзванивала все отделы полиции Тюмени. Выяснилось, что муж сидит в административной камере ОП № 6 за мелкое хулиганство. Увидеть его Татьяна смогла только на следующий день после задержания.

— Когда я его увидела, это зрелище было страшное. У него был огромный синяк под глазом, было очень много синяков за ушами, лицо опухшее. Было видно, что он в шоке. Он сказал, что подрался с сокамерником. Потом, когда мы смогли связаться с ним в СИЗО, он сказал, что на тот момент в кабинете находились люди, которые его избивали. Через несколько дней мы получили от него письмо — срочно прислать адвоката. Через него он передал письмо о том, что с ним произошло. Он рассказал, что его избивали, от него требовали признательных показаний по преступлению, которого не совершал. Конкретно его подводили к статье 132 УК РФ, — рассказывает Татьяна.

В это время, как написал Михаил в письме, несколько полицейских устроили ему пытки. По словам мужчины, его били палкой, после чего перестало слышать ухо и начались галлюцинации.

— Меня мучила головная боль, бред и галлюцинации, жажда. Я понимал, что больше не выдержу такого допроса, и не желал испытывать ток, которым мне угрожали. Я сложил в голове версию событий, соответствующую показаниям потерпевших, — рассказывает в письме Михаил.

Михаил в письме объяснил, почему его задержали, и рассказал, что происходило в тот роковой день в ОП <nobr class="_">№ 6</nobr>

Михаил в письме объяснил, почему его задержали, и рассказал, что происходило в тот роковой день в ОП № 6

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В письме Губин говорит, что после ночи пыток его повели в кабинет начальника. Силовик, по словам Михаила, проникся сочувствием и пообещал, что после признания его отпустят домой и дадут условный срок. Доверившись полицейскому, он решил сказать неправду — только для того, чтобы отпустили, утверждает Михаил. Но этого не случилось.

— Я открыл водительскую дверь, расстегнул ширинку, достал половой член, взял его в руки. При этом смотрел на девочек. Одна из них увидела, сказала другой, обе начали смотреть. В это время приподнимал свой половой член, чтобы добиться эрекции. При этом девочки начали смеяться и убежали. Дальше я обратно застегнул ширинку, стало неловко, возбудиться не получилось, — такие показания тогда дал Михаил.

Не сказала правду


На площадке в тот день, 12 сентября, играли две девочки и мальчик: 11-летняя Алина, 7-летняя Дамира и 2-летний Саша. В тот день Михаил остановился у ворот их дома. На суде выяснится: тогда Алина подумала, что на красном Matiz подъехали гости, и побежала посмотреть. В это время, как утверждает Михаил, он справлял нужду и детей не видел.

Машина, водительская дверь которой открывалась в сторону забора, за которым находились дети, остановилась возле их дома. Алина и Саша — родные брат с сестрой, Дамира — сводная сестра. Они из многодетных религиозных семей. Этот снимок — постановочный. Эта машина не принадлежит Михаилу, она другой марки

Машина, водительская дверь которой открывалась в сторону забора, за которым находились дети, остановилась возле их дома. Алина и Саша — родные брат с сестрой, Дамира — сводная сестра. Они из многодетных религиозных семей. Этот снимок — постановочный. Эта машина не принадлежит Михаилу, она другой марки

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Имена детей и их родителей изменены. Цитаты родителей девочек взяты из документов, предоставленных Татьяной Губиной.

Алина не поняла, что делает мужчина в машине. Она прибежала домой вместе с сестрой и братом и рассказала всё маме. Девочка объяснила, что возле дома стоит красное авто, в котором «дядя держит свой половой орган». Мама заявила в полицию. Детей с родителями вызвали на допрос, и в первый раз ребята не смогли объяснить, что Михаил писал. Дети описали человека в красной машине как старого и лысого, что совсем не подходит к описанию 37-летнего мужчины. При этом старшая девочка безошибочно назвала время, когда всё произошло, признавшись, что ей это «сказали».

На этой площадке играли дети. Рядом находится школа, которая летом не работала

На этой площадке играли дети. Рядом находится школа, которая летом не работала

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Были еще и следующие допросы, где Алина уже объяснила, что незнакомец мочился. Но это показание никакой роли не сыграло.

— Дети были напуганы, удивлены, я была в шоке. Первые два часа я вообще не знала, что делать. Когда начали обсуждать подробно, дочка сказала, что видела, как он мочился. Раньше она не говорила этого, — рассказала на суде мама Алины.

Она объяснила, что ее напугала эта ситуация, потому что недавно была громкая история с Настей Муравьёвой — школьницей, которую изнасиловали и убили. Позже мама Алины призналась, что во время второго допроса следователь посоветовала дочке придерживаться первых показаний. Мама второй девочки сказала, что вообще не обсуждала эту ситуацию с дочерью.

Дверь машины, по словам очевидца, была приоткрыта на 30 сантиметров в ту сторону, где были дети. Михаил говорит, что сильно захотел в туалет, поэтому не удержался и справил нужду, сидя в машине

Дверь машины, по словам очевидца, была приоткрыта на 30 сантиметров в ту сторону, где были дети. Михаил говорит, что сильно захотел в туалет, поэтому не удержался и справил нужду, сидя в машине

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Помимо признательных показаний Михаила и объяснения детей, в деле есть очевидец. Водитель «Газели» проезжал мимо красного Matiz Губина, когда тот стоял у забора. Открытая дверь легковушки могла помешать проезду газелиста, и поэтому он обратил внимание на дорогу — на асфальте заметил мокрое пятно возле двери.

— Возле водительской двери увидел лужу. Лужа была, но я не знаю, что это, — рассказал водитель на суде.

Михаил Губин: музыкант и программист

37-летний Михаил Губин работал программистом. Он увлекается игрой на барабанах и музыкой. Татьяна описывает мужа как спокойного, доброго и отзывчивого человека. Вместе они уже 20 лет, у них трое детей. Пара мечтала о своем доме и путешествиях. Татьяна уверена, что сделает всё, чтобы последняя мечта сбылась.

— Представить то, что он мог это совершить, нереально. У него много друзей. Ни один человек не мог поверить, что Миша даже подумать может о таком. Мы всегда мечтали о большой семье, чего и достигли: у нас трое детей. Мечтали о своем доме — взяли его в ипотеку. Но, к сожалению, сейчас я одна ее плачу. Мы не успели поездить по миру, — рассказывает про мужа Татьяна.

Жена говорит, что у Михаила много друзей, которые не перестают его поддерживать

Жена говорит, что у Михаила много друзей, которые не перестают его поддерживать

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Михаил увлекается игрой на барабанах

Михаил увлекается игрой на барабанах

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У Татьяны и Михаила трое детей. Младшей на момент задержания папы было всего два года. Тогда Татьяна находилась в декрете

У Татьяны и Михаила трое детей. Младшей на момент задержания папы было всего два года. Тогда Татьяна находилась в декрете

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Психологическая экспертиза заключила, что у Михаила нет никаких нарушений. Врачи отметили в его характере стремление избегать конфликтов и ориентироваться на общепринятые нормы поведения. Эксперты сделали вывод, что сексуальных расстройств у мужчины не наблюдается.

— Расстройств сексуального влечения, в том числе педофилии, у Губина не обнаружено, — заключили эксперты.

Приговор и попытки заявить на полицейских

28 апреля 2022 года Центральный районный суд Тюмени признал Михаила Губина виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы. Суд посчитал, что Михаил нарушил нормальное психологическое развитие детей, право на неприкосновенность и причинил им моральный вред. В числе доказательств — первый допрос детей и признательные показания Михаила.

Также в содержании приговора есть заключение эксперта: на футболке Михаила с длинными рукавами (она лежала в корзине для стирки) нашли сперматозоиды. На руле красного авто обнаружили биологические следы. Зачем это включили в дело и какое отношение одежда из корзины имеет к ситуации в целом, Татьяна до сих пор не поняла. На одежде, в которой был 12 сентября Михаил, никаких следов спермы не нашли, говорит женщина.

В документе указано, что доводы Губина о применении пыток судом проверялись, но не нашли подтверждения. Также поставили под сомнение правдивость слов Михаила. В протоколе написано, что сначала на допросе он объяснял: в Казарово заехал, чтобы справить нужду, а на суде этот факт стал отрицать и говорить, что поехал по этой дороге, чтобы объехать пробку. Следствие посчитало, что так обвиняемый пытается выстроить линию защиты.

«Я хочу доказать свою невиновность. Я хочу иметь на это шанс», — пишет в своем письме Михаил

«Я хочу доказать свою невиновность. Я хочу иметь на это шанс», — пишет в своем письме Михаил

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Татьяна на протяжении года пишет во все инстанции — генеральному прокурору, уполномоченному по правам человека, в Следственный комитет — с просьбой еще раз разобраться в деле. Для нее эта история еще не закончилась. В сентябре состоится рассмотрение апелляционной жалобы.

— Моя жизнь превратилась в нескончаемые попытки добиться того, чтобы нас услышали. Приходится постоянно обращаться в инстанции, получать ответы на письма и как-то на них реагировать. По сути, это охота на ведьм. Это легкие статьи, по которым человека можно обвинить без особых доказательств. Когда дело касается детей, на всё закрывают глаза. У человека прекрасные характеристики, у него собственные дети, по отношению к которым он никогда не проявлял подобных наклонностей. Даже никто не поставил машину на то место, чтобы понять, что там вообще видно. Следственного эксперимента не было. По сути, для кого-то это возможность получить звездочки, продвинуться по службе, — говорит Татьяна Губина.

Друзья Михаила даже создали петицию, в которой собирают подписи в его поддержку. Всего документ подписали около тысячи человек.

Жена продолжает писать во все инстанции, чтобы доказать, что ее муж преступления совершить не мог. «Это просто набор каких-то роковых случайностей», — говорит про дело Татьяна

Жена продолжает писать во все инстанции, чтобы доказать, что ее муж преступления совершить не мог. «Это просто набор каких-то роковых случайностей», — говорит про дело Татьяна

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Татьяна Губина в первый раз после задержания смогла встретиться с мужем через 6 месяцев. Теперь их свидания проходят два раза в год в сопровождении конвоя. Женщине пришлось выйти из декрета, чтобы содержать детей, платить ипотеку за дом и оплачивать услуги адвоката. Тем временем Михаил продолжает писать заявления о применении пыток сотрудниками полиции для получения ложных показаний. Девочки, которые были на площадке тогда, пошли в школу.

До этого мы писали про мужчину, которого обвиняют по аналогичной статье. Пассажир поезда приставал к несовершеннолетней девочке. При этом сексуального насилия не было. В результате Тобольский районный суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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