Отцу троих детей дали 12 лет колонии за извращения. Он утверждает, что признание выбили под пытками

Пока жена искала мужа, Михаил уже находился в СИЗО. Он вспоминает, как его увозили в отдел.



— Один из мужчин сказал, что я задержан. Он развернул меня спиной, вытянул ремень из моих джинсов, обмотал им запястья моих рук, наклонил меня лицом вниз, натянул капюшон кофты мне на лицо. Меня спросили: везти сразу в лес или на допрос? В мою сторону звучали нецензурная брань и угрозы всю дорогу, — описывает момент задержания Михаил.



Примерно через три часа в дом, где находилась Татьяна, пришли следователи. Тогда они изъяли компьютеры, флешки и личные вещи Михаила. Женщина в это время не понимала, что происходит и почему ей задают вопросы про мужа.



— Тогда я не знала, что даю показания против своего мужа. Я имела право их не давать. Они спрашивали, как прошел день, чем занимался муж, куда ездил и на чём. О чём конкретно идет речь, понять было нельзя. Потом был обыск. Изъяли компьютер детский, компьютер рабочий мужа, его телефон, — говорит Татьяна.

