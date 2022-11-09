Новосибирского адвоката отправили под домашний арест: его обвиняют в хулиганстве со стрельбой

— Не просто задержали. В принципе, скажем так, сделали всё, чтобы спровоцировать задержание. Сначала попросили пообщаться со свидетелями, попросить извинения. Встретился, нашел, поинтересовался, в чем она злобу имеет, говорит, я ее обматерил. Я сказал, что если чем-то оскорбил, то приношу извинения, — рассказал журналистам Дмитрий Смышляев перед тем, как его завели в зал суда.

