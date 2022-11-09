Новосибирского адвоката отправили под домашний арест: его обвиняют в хулиганстве со стрельбой
Дмитрий Смышляев назвал свое задержание «спровоцированным»
Известного новосибирского адвоката Дмитрия Смышляева отправили под домашний арест. Следователь потребовал изолировать юриста, которого обвинили в хулиганстве со стрельбой (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
О задержании Смышляева стало известно в начале недели. Сегодня, 9 ноября, в зале Центрального районного суда обвиняемый адвокат впервые прокомментировал действия правоохранителей.
— Не просто задержали. В принципе, скажем так, сделали всё, чтобы спровоцировать задержание. Сначала попросили пообщаться со свидетелями, попросить извинения. Встретился, нашел, поинтересовался, в чем она злобу имеет, говорит, я ее обматерил. Я сказал, что если чем-то оскорбил, то приношу извинения, — рассказал журналистам Дмитрий Смышляев перед тем, как его завели в зал суда.
По словам адвоката Смышляева Станислава Золотарева, следователи полагают, что его подзащитный оказывал давление на свидетеля. Поэтому правоохранители настаивали, что юриста следует отправить в изолятор на ближайшие 2 месяца.
— Сторона защиты категорически против этого ходатайства, мы полагаем, что никакого давления не было оказано. В связи с этим основания для заключения под стражу не имеется. Кроме того, состояние здоровья не позволяет Смышляеву находиться в следственном изоляторе: у него очень большой список заболеваний, причем очень серьезных, ему необходимо постоянное лекарственное лечение специальными препаратами, — отметил Золотарев.
В результате суд постановил отправить Дмитрия Смышляева под домашний арест на 17 суток.
Как ранее рассказывал корреспонденту НГС сам Смышляев, стрельба во дворе дома на улице Семьи Шамшиных произошла еще 18 июля. Водитель «Газели» перекрыл дорогу, а адвокат на Mazda спешил на суд. Он пытался найти водителя очень долго и громко сигналил. Из-за этого завязался конфликт и с директором частного детского сада, который находится на первом этаже дома — адвокат перебудил детей.
Далее происходящее попало на видео очевидца. Водитель «Газели» вернулся, завязался конфликт. На кадрах видно, что в ходе спора водитель «Газели» чем-то бросил в водителя «Мазды». После этого раздался хлопок. В итоге оба участника конфликта обратились в полицию.
Дмитрий Смышляев известен в Новосибирске участием в нескольких резонансных делах. Он защищал интересы отца мальчика, который погиб от удара током в Кировском районе. Ранее представлял интересы матери двух утонувших в яме детей в Колывани.